運毒判刑 9個月後通緝／議員弟趴趴走 警錯失逮人良機

2019-08-11

〔記者李立法、陳慰慈／綜合報導〕時代力量立委黃國昌在臉書開砲，指屏東縣議員王志豐的胞弟王敬鎧因運毒案被判刑確定後，還到處趴趴走，沒有人敢抓他去坐牢；屏東警方表示，正全面追緝棄保潛逃的王敬鎧。經查王敬鎧被判刑6年未到案執行，檢方於9個月後發佈通緝，通緝前夕王敬鎧曾公開主持「潮州城隍觀光文化祭」，警方錯失逮捕良機。

新北地檢署對此表示，王敬鎧的現居地跟戶籍地都不在新北，當初委託屏東地檢署代為執行發監，期間他聲請3、4次暫緩執行都被駁回，之後屏東地檢署多次傳喚拘提他，都未到案，新北檢因此於去年6月5日對他發布通緝。

黃國昌在臉書指出，王敬鎧因共同運輸毒品案遭判刑6年，2017年9月定讞，但王未入監，到處趴趴走，2018年5月法院才以王敬鎧「迄今仍未到案執行、顯已逃匿」為由，沒收30萬元保釋金。

黃國昌說，2018年5至6月間，王敬鎧以屏東潮州城隍廟主委身分主持「潮州城隍觀光文化祭」，屏警還協助指揮交管，6月10日祭典當天，屏東各大政要到場祝賀，台灣司法淪落至荒唐境地。黃認為王敢於這樣橫行，是因為有個縣議員哥哥王志豐，王志豐雖捲入議長選舉賄選案遭判刑入獄，但王志豐在屏東勢力依然龐大，警察才不敢認真抓王敬鎧。

潮州警分局表示，潮州城隍廟2018年5月30日至6月2日遶境出巡，6月3日全國城隍大會師於潮州鎮，新北地檢署是在該年6月5日對王敬鎧發布通緝，日期在城隍觀光文化祭活動之後。

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