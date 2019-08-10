黃國昌爆議員弟運毒判刑還趴趴走 屏東警方：全面追緝

2019-08-10 12:08

〔記者李立法／屏東報導〕時代力量立委黃國昌在臉書開砲，指屏東縣議員王志豐的胞弟王敬鎧因運毒案被判刑確定後，還到處趴趴走，沒有人敢抓他去坐牢，質疑屏東是法外之地，痛批司法淪喪，要求法務部及警政署向國人說清楚；屏東警方表示，檢方已對王敬鎧發布通緝，警方也成立專案小組全面追緝中。

黃國昌在臉書指出，王敬鎧曾有恐嚇前科，因共同運輸毒品案遭法院判刑6年，經最高法院106年台上字第1244號刑事判決駁回其上訴，在2017年9月確定；然而，王敬鎧在判刑確定後，並未入監服刑，依然在全國趴趴走，2018年5月，法院才以王敬鎧「迄今仍未到案執行、顯已逃匿」為理由，沒收當初提交的30萬元保釋金。

黃國昌還說，2018年5月至6月，王敬鎧竟大剌剌地以屏東潮州城隍廟主委身份，主持「潮州城隍觀光文化祭」，並由屏東警方協助指揮交管，6月10日祭典當天，屏東各大政要也紛紛到場祝賀。

黃國昌說，檢方抓不到的逃犯，警方為他交管開道！台灣司法何時淪落至此荒唐境地！王敬鎧之所以敢這樣橫行，是因為哥哥是縣議員王志豐，王志豐與屏東其他7名議員在去年10月因議長選舉賄選案遭法院判刑確定入獄，但王志豐在屏東勢力依然龐大，警察根本不敢認真抓捕王敬鎧入監服刑，台灣還是法治國家嗎？

屏東警方表示，王敬鎧確為該廟主任委員，該廟於2018年5月30日至6月2日舉行城隍遶境出巡，6月3日舉行全國城隍大會師在潮州，潮州分局於活動期間協助交管事宜，是為保障當地治安並維持交通順暢。

警方表示，王敬鎧分別於2018年6月5日遭新北市地檢署通緝、2018年12月20日遭屏東縣地檢署通緝，通緝發布時間皆在城隍觀光文化季活動過後，王敬鎧通目前棄保潛逃，潮州分局已成立專案小組全面追緝中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法