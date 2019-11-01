一口氣忍不下來 蘭花包裝場工人刺死同事被判刑14年

包裝廠洪姓員工（中）因工作分配不均問題，持鐮刀刺死同事，今天被判刑14年。（記者劉濱銓翻攝）

2019-11-01 21:05:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一口氣忍不下來殺死合夥人兼同事，換來14年的牢獄之災！在南投縣名間鄉投資小型文心蘭包裝廠的64歲洪姓男子，因被合夥人兼同事的李姓男子指責弄錯選別分級順序，兩人發生口角，洪男順手拿修剪蘭花的鐮刀刺向李男心臟，導致李男場死亡，南投地院法官依殺人罪名，判處洪男14年有期徒刑。

64歲洪姓男子是在今年3月11日下午，在為文心蘭選別分級時，在前一組花農的花卉尚未完全剪完時，誤將下一組花農的花卉放在工作檯上，李姓合夥人兼同事即要洪男將誤送的花卉插回花架，洪男聽了非常不高興質問李男「你在兇什麼？」，兩人即吵了起來。

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洪男吵了一架後怒氣未消，走到產銷班後方，拿起有修剪蘭花的鐮刀一氣之下，拿修剪文心蘭的鐮刀找李男理論，兩人又吵了起來，李男以塑膠椅擋在胸前當防禦，同事都來勸架，但兩人愈吵愈兇，洪姓男激怒下持鐮刀刺向李男左前側胸壁，正好刺中主動脈，血液造成心包膜腔填塞，當場死亡。

洪男在法官審理該案時，辯稱他沒有要殺李男，拿鐮刀只是要嚇退對方，後來揮砍就要砍其手臂，不料卻砍中心臟。惟法官認為洪男手段激烈殘暴，危害他人生命及社會安全，先坦承後又否認，雖已賠償被害人家屬23萬餘元，但卻未與被害人家屬和解，依其大學畢業的智識程度、犯罪動機、手段等情況，判處有期徒刑14年。

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