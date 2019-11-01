為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

一口氣忍不下來 蘭花包裝場工人刺死同事被判刑14年

包裝廠洪姓員工（中）因工作分配不均問題，持鐮刀刺死同事，今天被判刑14年。（記者劉濱銓翻攝）

包裝廠洪姓員工（中）因工作分配不均問題，持鐮刀刺死同事，今天被判刑14年。（記者劉濱銓翻攝）

2019-11-01 21:05:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一口氣忍不下來殺死合夥人兼同事，換來14年的牢獄之災！在南投縣名間鄉投資小型文心蘭包裝廠的64歲洪姓男子，因被合夥人兼同事的李姓男子指責弄錯選別分級順序，兩人發生口角，洪男順手拿修剪蘭花的鐮刀刺向李男心臟，導致李男場死亡，南投地院法官依殺人罪名，判處洪男14年有期徒刑。

64歲洪姓男子是在今年3月11日下午，在為文心蘭選別分級時，在前一組花農的花卉尚未完全剪完時，誤將下一組花農的花卉放在工作檯上，李姓合夥人兼同事即要洪男將誤送的花卉插回花架，洪男聽了非常不高興質問李男「你在兇什麼？」，兩人即吵了起來。

洪男吵了一架後怒氣未消，走到產銷班後方，拿起有修剪蘭花的鐮刀一氣之下，拿修剪文心蘭的鐮刀找李男理論，兩人又吵了起來，李男以塑膠椅擋在胸前當防禦，同事都來勸架，但兩人愈吵愈兇，洪姓男激怒下持鐮刀刺向李男左前側胸壁，正好刺中主動脈，血液造成心包膜腔填塞，當場死亡。

洪男在法官審理該案時，辯稱他沒有要殺李男，拿鐮刀只是要嚇退對方，後來揮砍就要砍其手臂，不料卻砍中心臟。惟法官認為洪男手段激烈殘暴，危害他人生命及社會安全，先坦承後又否認，雖已賠償被害人家屬23萬餘元，但卻未與被害人家屬和解，依其大學畢業的智識程度、犯罪動機、手段等情況，判處有期徒刑14年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
工作爆衝突 包裝廠員工持鐮刀刺死同事
2019-03-12 10:43

工作爆衝突 包裝廠員工持鐮刀刺死同事
包裝文心蘭起口角 合夥人刺死合夥人
2019-03-13 06:00

包裝文心蘭起口角 合夥人刺死合夥人
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
揮刀狂刺37秒奪2命 男判無期徒刑定讞
2019-10-31 18:19

揮刀狂刺37秒奪2命 男判無期徒刑定讞
潭子91歲老婦陳屍家中 檢警懷疑兒子行凶帶回調查
2019-10-23 17:54

潭子91歲老婦陳屍家中 檢警懷疑兒子行凶帶回調查
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場
糾眾暴力討債後硬上 渣男被判刑再遭判賠
2019-10-17 18:42

糾眾暴力討債後硬上 渣男被判刑再遭判賠

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播