糾眾暴力討債後硬上 渣男被判刑再遭判賠

2019-10-17 18:42

〔記者溫于德／台北報導〕張姓渣男幫朋友向女性債務人討債，糾眾毆打被害人並逼簽本票，且將被害人押入套房拘禁後，威脅「我讓你現賺1萬元，從你的債務扣掉變成30萬元，現在就要幹你」等語，雖被害人拒絕，張男仍性侵得逞。張男後來被依強制性交罪判刑3年6月，強制、傷害罪則可易科罰金；民事部分，台北地院今再判張男應賠償被害人60萬元。刑、民均得上訴。

至於同案被告崔、卓、詹姓等3名共犯，分別被依強制罪、剝奪行動自由罪、傷害罪判刑，均得易科罰金；民事部分，崔、卓兩男需分別賠償被害人10萬元。同樣均得上訴。

張男被控在2016年8月21日凌晨，與被害人於台北市某酒店包廂飲酒時協商30萬餘元債務處理方式，張男不滿被害人欠債已久，不但潑被害人酒，還摑掌並吐口水，後持麥克風毆打被害人頭部，威脅簽下本票。

張男的崔姓友人後來將被害人帶往自己住處看管，同天下午，張男將被害人帶離，轉往他處拘禁時，對被害人表示：「我讓你現賺1萬元，從你的債務扣掉變成30萬元，現在就要幹你」，雖被害人不從，張男仍硬上得逞。

張男在審理期間雖承認與被害人發生關係，但辯稱他當天以6000元與被害人約定性交易，且有匯錢，否認強制性交。

但被害人說她不願意與張男性交，更未與張男約定性交易；被害人母親則說，女兒精神在案發前正常，案發後患有精神病，發作時會亂喊、亂叫、哭鬧。

刑事一審今年3月29日宣判，依強制猥褻罪判張男有期徒刑3年6月，傷害罪與強制罪部分併判應執行刑7月，得易科罰金21萬；崔男7月，得易科罰金21萬元；卓男4月，得易科罰金12萬元；詹男3月，得易科罰金9萬元。

民事部分今宣判，張男應賠償被害人60萬元，崔、卓兩男需分別賠償10萬元。

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