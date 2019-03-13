包裝文心蘭起口角 合夥人刺死合夥人

2019-03-13

為了工作流程 在廠內開罵

〔記者劉濱銓／南投報導〕在南投名間鄉投資小型文心蘭包裝廠的64歲男子洪岳興，前天下午在為文心蘭選別分級時，因挑選花卉順序，與合夥人兼同事的51歲李男發生口角並用力拉扯，洪男一氣之下，拿修剪文心蘭的鐮刀，一刀刺向對方心臟部位，李男傷重倒地、倒臥血泊中，傷重不治。

警方到場時，洪男未逃逸並坦承犯行，南投地檢署檢察官偵訊後以殺人罪聲請羈押獲准。

警方調查，洪、李相識合夥做生意多年，在名間鄉名松路一間小型文心蘭包裝廠工作，都是該廠股東兼員工，平時互相值班，分工負責剪枝、包裝等工作。

員工曾勸和 不料又爆衝突

有員工透露，當天花農載著一車車的文心蘭進來，挑花工作一輛接著一輛，洪男見李男挑花選別時，沒有依照車次的先後順序，認為這樣不對，與李男發生激烈口角，洪男還順手拿起鐮刀威嚇，他趕緊勸說「不要啦」，沒多久李男就中刀倒下，大家都被這一幕嚇壞。

殺人後沒逃 就地被警逮捕

警方說，2人發生激烈爭執與拉扯，洪男盛怒之下，隨手拿了修剪文心蘭的鐮刀往李男胸口近心臟部位刺一刀，鐮刀長40公分、刀刃有15公分，李男雖拿椅子反抗，但仍傷重倒地，警、消到場時已無生命跡象，現場查扣作案鐮刀、嫌犯血衣、血鞋等證物。

洪男行凶後並未逃逸，供稱與李男因工作分配問題發生口角拉扯，才失手刺死對方，訊後將洪男依殺人罪嫌送辦。南投地檢署檢察官昨偵訊後，向南投地院聲請羈押洪男，法官裁定收押禁見。

包裝廠股東說，與洪、李合夥做生意約8年，該包裝廠成立則有3年，雖然2人感情不睦，但也不曾吵架，當天他人在工廠外頭，聽到廠內爭吵聲才入內，沒想到竟發生無法挽回的憾事。

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