工作爆衝突 包裝廠員工持鐮刀刺死同事

〔記者劉濱銓／南投報導〕在南投名間鄉包裝廠工作的64歲洪姓男子，昨（11日）下午與51歲工廠同事李男因工作分配不均問題起口角，並爆發拉扯，過程中洪男隨手拿了鐮刀，一刀刺向對方胸口，李男傷重倒臥血泊，不幸身亡，警方到場時洪男未逃逸，也坦承犯行，訊後依殺人罪移送法辦。
警方調查，洪、李2人共事多年，最近疑似工作爭吵，加上昨日因工作分配出現歧見，洪男認為工作量變大，與李男發生激烈爭執，雙方一言不合還爆發拉扯，洪男在盛怒之下，隨手拿了鐮刀往李男胸口近心臟部位刺了一刀，李男應聲倒下，廠內人員發現後企圖制止，但已來不及。
警方表示，洪男行凶後自知難逃法網，在警方到場時仍未逃逸，供稱是與李男因工作分配問題發生口角拉扯，才失手刺死對方，目前死者仍在進行相驗，洪男則依法送辦。
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南投名間有包裝廠員工因工作分配不均問題，持鐮刀刺死同事，警方獲報到場調查。（記者劉濱銓翻攝）
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警方到場圍起封鎖線展開調查。（記者劉濱銓翻攝）
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包裝廠洪姓員工因工作分配不均問題與同事發生口角拉扯，並持鐮刀一刀刺死同事。（記者劉濱銓翻攝）
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