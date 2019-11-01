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男子曬與越南嬌妻合照 網友怒稱：集團騙局

一名台灣男子甜蜜曬與越南美妻的合照，羨煞不少人，引發網路熱議。（圖擷取自臉書）

一名台灣男子甜蜜曬與越南美妻的合照，羨煞不少人，引發網路熱議。（圖擷取自臉書）

2019-11-01 16:51:48

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣男子甜蜜曬與越南美妻的合照，引發網路熱議，羨煞不少人，不過，今天就有網友在PTT八卦板PO文爆料，指控這是相親詐騙的手法，稱集團會帶有興趣的台灣人去越南相親，進而詐騙，讓網友直呼「這篇文救了上百鄉民」。

一名台灣男子在臉書「越南妹台灣仔」PO出和妻子的甜蜜合照，還濃情寫下「剛好遇見你，餘生都是你」的情話，加上妻子擁有高顏質外表，皮膚白皙、外貌甜美可愛，羨煞不少網友，照片被轉到臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團2.0」後，更引來6千多名網友按讚討論及新聞報導。

不過，今日就有網友在PTT八卦板上PO文爆料，稱「這是人蛇集團，貼恩愛照，吸引台灣人帶去越南相親詐騙，我也是他們集團受害者，你如果私密他，他會告訴你費用多少、如何娶，然後再配合女生狠狠痛宰你，去年他們集團受害者已經40多人，每個人損失都是5、60萬」。

網友們大嘆不敢置信，紛紛留言「哈哈，竟然有這招！！！？」、「真的假的」、「這篇文救了上百鄉民」、「那就不是人蛇集團，而是詐騙集團了啊」、「是真的話也不意外啊吧，哪有這麼好康」、「高調，早就懷疑很久了，包括烏克蘭也是」。

今天有網友在PTT上揭開殘忍內幕，稱會帶有興趣的台灣人去越南相親詐騙，讓網友直呼「這篇文救了上百鄉民」（圖擷取自PTT）

今天有網友在PTT上揭開殘忍內幕，稱會帶有興趣的台灣人去越南相親詐騙，讓網友直呼「這篇文救了上百鄉民」（圖擷取自PTT）

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