中國人蛇集團綁架、誘騙外籍女子 警方突擊救出1130人

2019-06-22 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安部昨（20日）在北京召開記者會，揭露當局去年下半年與5個東南亞國家合作，一連救出了1130名被人蛇集團綁架、誘騙到中國的外籍女子，並逮捕1322名嫌疑人，其中262人是外籍人士。

據《美聯社》報導，公安部發言人郭林表示，近年來一些無法無天的中國人和外國人密謀綁架鄰國女性，再把她們賣給中國人當妻子，嚴重違反了這些女性的權益。

原來，中國3年前雖然放寬施行數十年的一胎化政策，但男女失衡下農村許多男人還是找不到另一半，對沒房沒車沒高薪的「三無族群」更是難以成婚。

此外，相親機構在中國雖然是合法的，但法律禁止引進外國新娘以阻止人口販運，這才讓人蛇集團處心積慮地將外國女子騙進來。

非法份子會在社交媒體上假扮成高富帥和東南亞國家的女子調情，或承諾讓她們到中國工作領高薪，一旦這些女性被騙過邊境，人蛇集團就會對她們下藥，同時取走身上財物、手機、身分證明文件，再將其載到中國內陸。

這些外國女子最後會在中國偏僻農村遭到隔離，由於語言不通也無法聯絡家人，她們基本上得不到任何幫助。2004年，中國與緬甸、越南、柬埔寨、寮國、泰國簽署備忘錄，合作打擊東南亞人口販運活動，去年7月至12月的突擊行動6國警察都有參與，其中大多數案件涉及越南和柬埔寨婦女。

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