移民署官員涉勾結人蛇 壓榨中女來台賣淫、抽逾百萬皮肉錢

2019-09-05 11:06

［記者楊政郡／台中報導］前移民署中區事務大隊專員陳鵬先，涉嫌與人口販子勾結，讓中國籍女子以假結婚申請來台，從事賣淫工作，因壓榨賣春女「安安」8個月達104萬元，聲稱還欠105萬，安安不勘被壓榨才曝光，並查出陳竟協助去中國辦理假結婚，且教導如何應對移民署官員答詢，除安安之外，還協助「阿萌」來台，但「阿萌」被識破而未遂，台中地院依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例判1年10月，同案郭某判2年6月。

判決書指出，員警陳鵬先2007年轉任移民署臺中市專勤隊科員，2010年12月調任移民署中區事務大隊專員，陳員與郭姓人口販子早有熟識，郭女安排人頭丈夫，中國以假結婚方式，讓安安來台打工，與安安約定來台三年支付人頭老公20萬，如超過3年，還要更多。

郭嫌安排陳鵬先、人頭丈夫等出境中國，在泉州與安安辦理假結婚及公證處登記後，配妥來台的一切證件，並教導兩人如何應對申請入境時的應對。而相關申請來台證件齊全後，也順利通過移民署官員的面談程序，2013年12月8日順利入境台灣。

安安來台後，郭嫌將她媒介至寶麗晶公司賣淫，自2013年12月至2014年9月23日事件爆發止，安安從事「半套」性服務，每次3小時收費2100元（按摩男客性器官至射精）之性交易。而郭嫌先後向安安表示「假結婚」相關花費、支出、送禮等等，花費人民幣24萬元、新台幣30萬、新台幣50萬元等，都向她索取支付，給予安安施加不當債務約束，讓她持續在寶麗晶從事性交易，累計8個月向她收取104萬元，郭說還尚欠105萬元，安安不勘每天不斷地接客，暗無天日，還不敢到街道上看看台灣風光，才透過恩客將此事曝光。

檢警介入調查，還查出郭與陳以同樣手法另引介中國籍女子「阿萌」假結婚入境，但在移民署官員面談這一關就被識破而未遂。此案查無陳分得上述非法利益，僅依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例處置。

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