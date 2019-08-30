新住民開店「淫收」近300萬 17歲姪女飄洋過海來「依親」

2019-08-30 00:06

〔記者王捷／台南報導〕阮姓越南籍女子與姊妹淘吳女，1年多前開設2間「養生會館」，吸收新住民賣淫，還僱用台灣人幫她顧店，用軟體替小姐修圖攬客，生意做起來後，不僅越南朋友投靠她來台賣淫旅遊，連未滿18歲的姪女也飄洋過海來依親賣淫，一夕成為紅牌，不過也因風聲傳開，檢警與移民署同步到3間相關店家發動搜索，逮捕阮女與吳女，依人口販運等罪嫌起訴。

45歲的阮姓越南籍女子嫁來台灣後改姓張，一開始在八大行業上班，結識吳姓姊妹淘，直到幾年前她紀大了，外貌沒有競爭力後，以前的陳姓恩客自稱也在永康經營定點外籍應召站，讓阮女有諮詢的對象，與吳女各自選好地點開店，靠著溝通優勢，找到一批新住民幫忙賣淫。

無論是半套1200元的打手槍，還是全套2000到2500元的性服務，阮女與張女都抽400元，由於大姐頭個性的阮女名聲越來越大，不僅有新住民來投靠，也有朋友用觀光簽證名義來台，拜託阮女照顧，讓阮女的應召站漸漸有名，店內小姐爆滿，還必須找在永康開店的陳男幫忙收留小姐。

由於阮女的「淫收」越來越高，無法一個獨自管理，還聘請台灣人幫忙顧店，替小姐拍照、修圖攬客，並找來假人頭當作店內的掛名負責人，阮女的17歲姪女得知她事業成氣候，跨海來台灣投靠阮女，在阮女的看顧下賣淫，不過也因此傳出了風聲，讓移民署獲得線報，在今年1月到店內取締。

在調查後，檢警掌握阮女、吳女與陳男的關係，還發現阮女的應召站年營收竟將近300萬，由於有部分小姐是半拐半騙到阮女的店裡上班，越南小姐的護照還被扣住，加上媒介未滿18歲的少女賣淫，全案將依人口販運起訴。

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