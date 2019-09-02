官警被控涉包庇中國女賣淫 調查1年證據不足不起訴

2019-09-02 11:41

〔記者黃捷／台北報導〕警方去年破獲一對中籍姊妹花在新北市三重賣淫，追查發現時任三重警分局中興橋派出所副所長林登寸，涉嫌勾結移民署台北市專勤隊分隊長吳鑑麒，包庇外籍女子來台賣淫，一度發動搜索約談林、吳及業者等人，但全案歷經1年調查，檢廉找不到有力證據，林、吳也矢口否認犯罪，台北地檢署今依罪嫌不足處分2人不訴。

至於應召業者李建來、郭家宏及9名員工，因經營「外送茶」事證明確，台北地檢署依妨害風化罪起訴。此外，檢方偵辦本案期間，意外破獲另一起應召集團的電腦機房，另依妨害風化罪處分機房員工3人緩起訴1年，每人各須支付國庫5萬元。

警方去年網路巡邏時，在通訊軟體發現「聯合國應召集團」訊息，循線至三重集成路某旅館查緝，逮獲安姓中籍姊妹花及1名泰籍女子賣淫，檢廉後來掛線監聽，發現林登寸涉妹與吳鑑麒勾結，疑自2017年起包庇應召業者，並由前員警郭家宏擔任白手套，向業者收取夾帶匯款的茶葉罐，吳還疑似接受性招待。

檢廉發現，李建來的應召站距離中興橋派出所僅50公尺，且他與林登寸的手機訊號經常出現在同一處，2人關係過從甚密；而吳鑑麒擔任外事警察期間，李的應召據點在他轄區，李在某次引進新一批外籍女子前，還在凌晨打電話到移民署總機，而當時是吳值班。

檢廉去年8月發動搜索，兵分16路至三重警分局、移民署專勤隊及業者據點查扣相關證據，並約談林登寸、吳鑑麒及業者等22人，檢察官還一度聲押林、吳，但遭法院駁回。

林、吳矢口否認包庇應召站，業者等人也堅稱沒有行賄，茶葉只是逢年過節送禮，單純「公關行為」，由於沒有具體事證證明林、吳犯行，2人及李建來被控貪污部分只能不起訴，而經營應召站部分事證明全，遂依妨害風化罪起訴業者等人。

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