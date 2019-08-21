每月多收2萬「黑錢」 2貪警害彰縣警界大地震

2019-08-21 13:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在今年7月間，彰化縣和美警分局金姓、劉姓員警涉嫌包庇護膚店以收取賄賂的風紀案，負責偵辦的彰化地檢署今天偵結起訴，2警1年來共收取50萬的「黑錢」，檢方依貪污治罪條例等罪嫌將2人提起公訴，同案4名業者也被起訴。

這件案子為彰化警界掀起滔天巨浪，總局為了活化人事，全縣8個分局同一單位任滿9年的偵查佐、任滿6年的基層員警、巡佐，全數調動，人數多達160人，創下彰化治安史上單一調動人數最多的紀錄，位於風暴核心的和美警分局，組長、所長、小隊長調整幅度超過5成。

這一切起因於金姓及劉姓員警護膚店插乾股、通風報信及收賄。金員從警28年，劉員從警25年，案發後兩人雙雙被免職，不僅300萬元退休金拿不到，現在更要面對冗長的官司和牢獄之災。

從檢方提供的起訴書發現，2人從2018年7月開始每月固定收賄，最多3萬，最少則是5千，金錢的多寡，端視有無積極避免掉警方的臨檢勤務以及當月盈餘。

起訴書指出，2警都知業者從事的是色情養生館，容留女子與不特定男客從事性交、猥褻之行為，他們利用插股的機會涉入，主要角色是提供擴大臨檢情資，以讓業者提早預防。

值得一提的是，他們共涉入2家養生館，第一間因「生意太差」而無盈餘，今年把目標放在另一間，生意變好，每人每月都多出至少2萬元的收入。

檢方說，兩員警犯罪後均已自白並各分別繳交20萬餘元之犯罪所得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法