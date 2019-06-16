工地一口氣抓9黑工 台籍工嘆：再抓房子蓋不起來啦！

2019-06-16 16:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一處工地涉嫌容留多名非法外籍移工，移民署中區事務大隊台中市專勤隊獲報昨循線查緝，一口氣查獲9名失聯移工及逾期外僑時，由於工地人力頓時少了快一半，樓上傳來台籍工人操台語口音哀嚎：「賣擱抓啊，再抓房子蓋不起來啦！」讓專勤隊人員印象深刻。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊日前接獲線報，清水區一處大樓建築工地有大批非法外籍人士打黑工，經連日勘查及縝密規畫後，昨上午趁著工地剛開工不久趕往突擊查緝時，發現該處工地已經蓋到10樓左右，這些非法移工見查緝人員到來紛紛四處逃竄躲藏，仍被控制現場的專勤隊人員一一揪出。

專勤隊當場共查獲9名都是越南籍的黑工，其中3人從事板模工作、6人從事鋼筋綁鐵工作，由於工地人力頓時少掉一半，當下還聽到正在高樓層工作的台籍工人大喊：「賣擱抓啊，再抓房子蓋不起來啦！」

專勤隊副隊長李婉琦指出，9名被捕的越籍工人中，有7名是俗稱逃逸外勞的失聯移工，他們持工作簽證來台後逃離原雇主，私下透過管道找工作，另外2人則是持觀光簽證來台，不僅逾期居留還違法工作，他們被查獲後口徑一致表示，係陸續經由同鄉介紹到該工地工作，說詞明顯避重就輕。

而事實上，因為工地工程層層轉包，查緝現場只有工頭負責管理工作進度，並非實際僱用這批外籍人士的雇主，專勤隊正持續追查上游非法仲介及雇主，並儘速將9人驅逐出境；李婉琦強調，非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘用的外國人從事工作，如遭查獲將依就業服務法第63條，處以15萬元以上，75萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿心僥倖。

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