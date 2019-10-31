中市警官涉收砂石業者60萬及4萬茶葉 法官裁定收押禁見

中市警局四分局針對白員羈押一案，強調絕對不護短。（翻攝自GOOGLE街景）

2019-10-31 17:02:27

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署偵辦警務員白喬維涉犯貪汙治罪條例案，30日深夜依涉嫌重大，所犯為5年以上重罪，有串證及滅證之虞聲請羈押禁見獲准，調查發現白員2017年服務於犯罪預防科任內，疑佯以允諾某涉案砂石業者，要求他疏通國土犯罪偵查作為，行賄或詐取新台幣60萬元及價值4萬元茶葉。

檢調10月29日上午7時到彰化市白員住處帶回兩夫妻，隨即到四分局他們的辦公室搜索，到秘書室、交通組調閱相關資料。檢方指出，目前該案尚在偵查中，全案事實正由檢察官率法務部調查局台中市調查處及台中市警察局督察室積極釐清。

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據了解，白員與妻子都是兩線二星警務員，白員元擔任市警局犯罪預防科約2年期間，今年7月調任四分局交通組，他被檢舉在犯罪預防科期間，有業者找他關說有關國土刑事案件，傳出與業者有不當往來，並收受60萬新台幣及4萬元茶葉。

據悉，白員否認犯罪，辯稱這是借款，但實情到底白員是業者「白手套」、還是「收錢不辦事」，或是「趁機詐財」，有待進一步釐清。至於白妻訊問後已請回。

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