警察當司法黃牛？台中警官涉貪被押

2019-10-31 05:30:00

〔記者楊政郡、張瑞楨／台中報導〕台中市傳出警察風紀弊端！中市警局四分局二線二星警務員白喬維，被舉報於去年任職中市警局犯罪預防科時，涉嫌與業者不當交往，當起業者的白手套，收錢卻「不辦事」，或「沒把事辦好」，案情類似「司法詐騙」或「司法黃牛」，他在本月28日調任四分局秘書室的新聞聯絡人，卻在翌日（29日）就被檢調傳喚，其擔任四分局秘書室警務員的妻子，也一併被傳喚，檢調並搜索這對夫妻的住處與辦公室，還以證人身分傳喚中市警局另一單位的主管，了解白員涉嫌介入的刑案內容，初步釐清無其他員警涉案。

白員辯稱是向業者「借錢」，不是收賄，經檢方複訊後，其妻無保請回，白員則於昨夜（30日）依貪污治罪條例聲請羈押獲准，四分局不願說明案情，但強調絕對不護短，積極配合檢方偵辦。

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