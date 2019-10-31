前男友侵入住處性侵 被害女拿手機錄「你在強姦我」成鐵證

新北地院審理後依侵入住宅強制性交罪，判唐男7年徒刑。（資料照）

2019-10-31 15:22:46

〔記者王定傳／新北報導〕48歲唐姓男子闖進前女友小藍（化名）的住處要求復合，被拒絕後即伸出狼爪，壓迫強行性侵，小藍無奈拿出手機蒐證，並對唐男說：「拍你強姦我」，成為性侵鐵證，新北地院審理後依侵入住宅強制性交罪，判唐男7年徒刑，可上訴。

檢警調查，唐男在2003年間透過網路結識小藍進而交往、同居，交往10多年，直到2014年間，2人才分手，不料，唐男仍持續糾纏，2015年8月14日，他又再度上門要求復合，被拒絕後竟闖進小藍住處，強行以身體壓制，不顧小藍反對、哀求，強行性侵。

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小藍在偵、審時回憶，當時她十分無奈，心想「這個惡夢何時才會解脫」，隨即持手機拍攝對方惡行，唐男馬上問她：「在做什麼？」她也回說：「拍你強姦我」，唐男見狀隨即奪走手機，狠摔在地。

小藍報警處理，但認為每一次開庭都是折磨，想儘早結束，因此選擇與唐男和解；唐男則全盤否認，合議庭認為，小藍前後證述一致，對於性侵過程描述十分具體，應是親身經歷。

另外，小藍有以手機拍下過程，拍到唐男臉部及上半身赤裸，唐男馬上質問：「你在拍什麼？」小藍確實回說：「拍你強姦我」，唐男隨即把手揮向鏡頭，直至影片結束前，鏡頭均不斷晃動，並伴隨著吵雜聲。

不僅如此，小藍的女兒亦有目睹唐男上半身赤裸，跨坐在其母身上，加上手機鏡面確實破損，且小藍胸部、上肢及腿部均有傷勢，合議庭綜合上述證據，確有此事，並斥責唐男惡性重大，且造成小藍身、心受創，判刑7年。

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