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首頁　>　社會

熟睡少女下體突有異物感 竟是女伴侶持假陽具…

少女指控謝姓女伴侶，趁她熟睡用假陽具跟手指對她性侵，新北地檢署調查認定罪證不足將全案不起訴。（示意圖）

少女指控謝姓女伴侶，趁她熟睡用假陽具跟手指對她性侵，新北地檢署調查認定罪證不足將全案不起訴。（示意圖）

2019-10-30 19:03:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕少女小琴（化名）指控謝姓女伴侶，趁她熟睡時，用假陽具跟手指對她性侵，因小琴坦言被性侵後仍有與謝女交往，且隔了4個月才報案，不符常情，新北地檢署今將全案不起訴。

少女提告，去年10月，謝女趁她熟睡之際，先舔她胸部、下體，再以手指跟假陽具性侵她，怒控謝涉嫌女乘機性交罪。

庭訊時，謝女否認去年10月兩人有發生性行為，兩人交往期間總共發生5次親密關係，都經少女同意。

少女警訊時先指稱被強迫發生性關係，後又改口說無違反意願；檢方開庭時又說，無法確定去年10月有無去找謝女，不記得被謝女強逼發生性行為的時間，前後供詞不一，加上少女坦承，被性侵後仍跟謝女交往，當時有提出分手，但謝女不願，而分手原因並非是被性侵，且少女直至今年2月才報案並到醫院驗傷，不符性侵被害人反應，認為全案只有少女單一指述，認定謝女罪嫌不足不起訴。

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