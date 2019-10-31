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性侵女乘客害懷孕 公車司機判賠百萬

大都會客運司機被控性侵女乘客害懷孕，刑事被判6年6月徒刑，另要賠償100萬元。（資料照）

大都會客運司機被控性侵女乘客害懷孕，刑事被判6年6月徒刑，另要賠償100萬元。（資料照）

2019-10-31 12:01:15

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名輕度弱智女子經常搭大都會公車上下班，卻遭司 姓司機染指；後因女子懷孕被發現，司男才到案，被依乘機性交罪判刑6年6月，已上訴二審。民事部分，司男與大都會遭連帶求償100萬元，台北地院審結，認定責任在於司男，判賠少女100萬元，大都會免賠，可上訴。

刑事判決認定，司男利用心智缺陷的女子渴望交友，多次乘機性交，犯後又避重就輕，且未達成和解，加上告訴代理人證稱：「被害人遭性侵後，頭上出現壓力圓形禿」，建議重判司男；合議庭因此就司男3次犯行各判刑3年6月，訂應執行刑6年6月。

民事部分，因全案事涉性侵害，法院依規定未開放旁聽；但就記者了解，大都會認為，本件是司機個人行為，公司也許有道義上責任，但不能將公司當作當事人之一。

至於未出庭的司男，其律師庭後受訪則說，司男雖有意願賠償，「但仍卡在與求償金額間有點差距」。

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