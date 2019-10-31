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無照騎士疑搶快跨雙黃線 校門口前猛撞上學母子
2019-10-31 12:10:54
［記者鄭名翔／苗栗報導］陳姓婦人今早7點多，載著小一兒子前往苗栗縣竹南鎮山佳國小上學，但就在抵達學校前無號誌路口、欲左轉至校門口前時，卻遭無駕照、騎車跨雙黃線駛到逆向車道的方姓少年撞上，雙雙倒地，小男童更嚇得嚎啕大哭，所幸3人傷勢皆無大礙，詳細肇事責任還待警方進一步釐清。
根據民眾提供的行車紀錄器畫面顯示，方姓少年騎著機車行駛於龍山路上，疑為了搶快超車，先從車道內側竄出，再衝至車道外側跨越雙黃線至逆向車道上，就在山佳國小門口時，猛力撞上左轉的陳婦母子，雙雙摔翻於車道上，所幸3人僅輕微擦傷無大礙。
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據了解，方姓少年無照騎車，依交通道路管理處罰條例將挨罰6000元，而跨越雙黃線駛入來車道也面臨600元罰款；警方表示，由於案發時間正值上班時段，車流量大，而事故地點為無號誌路口，相關肇事責任還待進一步釐清。