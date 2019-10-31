裙襬搖搖LPGA林口登場 訊號阻隔槍防空拍機亂入

2019台灣裙襬搖搖LPGA國際女子高爾夫邀請賽在新北市林口登場，林口警分局調來號稱亂入空拍機殺手的「訊號阻隔槍」（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

2019-10-31 10:19:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕2019台灣裙襬搖搖LPGA國際女子高爾夫邀請賽今天起一連4天在新北市林口登場，由於選手來自多國，林口警分局規劃勤務，投入安全維護及交通管制措施，今天上午開幕前，也調來號稱亂入空拍機殺手的「訊號阻隔槍」，可提前要求空拍機迫降，降低危害，讓備受矚目的國際賽事順利進行。

林口警分局說，活動期間在球場鄰近各路口、管制區周邊進行場地安檢，透過金屬探測器嚴密搜查每個角落，找來刑警支援，加強安檢力道，不放過任何可疑事物，確保參與活動的選手與民眾的人身安全，此外，比賽時也針對場內未經申請的空拍機進行訊號阻斷，避免精彩賽事被不當干擾，最重要是加強反制恐怖攻擊。

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此外，球場地處偏遠，沿線山路彎曲且狹窄，提民眾前往參觀賽事小心慢行，切勿超速、任意超車並遵守道路交通安全規則規定行駛。

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