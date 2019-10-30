為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

張嘉郡男友爆劈腿 W女痛哭公布錄音檔：說要戴套卻內射

雲林縣前新聞處長周柏吟遭爆桃色糾紛。（資料照，記者黃淑莉攝）

雲林縣前新聞處長周柏吟遭爆桃色糾紛。（資料照，記者黃淑莉攝）

2019-10-30 20:54:16

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣政府前新聞處長周柏吟遭爆，與雲林縣長張麗善姪女前立委張嘉郡交往，還自稱單身，劈腿從事編劇的W女，W女今日稍早在臉書公開與周柏吟的24分鐘對話錄音檔，並哭訴周男為了政治目的才與張嘉郡交往，痛斥他「渣男，非常惡劣」。

根據W女在臉書PO出的錄音檔，W女對周謊稱單身的事情感到相當不滿，周在對話中不斷道歉乞求原諒，W女則怒斥「你一直跟我打著官腔，周柏吟你在怕什麼？」還提到「7月那時候你在北京不是住院？我問你喜不喜歡我，你說喜歡啊！然後還說你沒有女朋友，我們都有對話紀錄啊！你不要騙我啊！你就直接跟我說，你有女朋友就好了啊！我知道你很痛苦，可是你女朋友讓你很痛苦，不干我的事啊，我一直把你當朋友啊，我是喜歡你啊，但是如果你有女朋友，不要故意說那種來釣我的話，然後讓我對你心動」。

「上床時你跟我說什麼？你現在真的沒有女友，我說你要戴保險套，你說好，結果你沒有，我說我會懷孕，你說你會負責，但你沒有，你從頭到尾都故意耍我，如果你真的不想騙我，你根本不會做這種事，讓我以為我們是正常彼此單身的人，周柏吟你第一次讓我覺得自己像白癡。」

周聽到後不斷道歉，還辯解真的沒有要釣妳的意思，W女聽到後直嗆「那幹嘛還跟我上床啊！我一直在掙扎我要原諒你，你真的是我人生第一次的汙點，我不會碰有對象的男人，就算是曖昧對象也一樣，更何況是有女朋友的人。」並質問「你幹嘛不承認你有女朋友，你女朋友讓你那麼羞恥，讓你不能承認嗎？」。

接著W女更氣憤表示「你現在只是被我知道，怕我去爆料破壞你跟張嘉郡的關係對不對？怕你以後沒有張家勢力，沒有辦法發展，你說張嘉郡對你伸出橄欖枝，所以你現在害怕我去揭穿你，才對我很誠懇道歉，如果我不知道是不是被你一輩子當白痴」。

接著兩人的對話都是周不斷道歉，W女沉痛地指責周的種種，最後W女心痛表示「我很後悔喜歡上你周柏吟，非常非常非常，早知道一直當朋友就好，早知道你告訴我你有女朋友就好了，我們的關係永遠都不會越界，我身體不舒服我不要講了」。

遭到周柏吟劈腿，並深受傷害的W女在臉書公開與周柏吟的24分鐘對話錄音檔。（圖擷自臉書）

遭到周柏吟劈腿，並深受傷害的W女在臉書公開與周柏吟的24分鐘對話錄音檔。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
交往對象遭爆涉桃色糾紛 張嘉郡這麼說

交往對象遭爆涉桃色糾紛 張嘉郡這麼說
張嘉郡認愛！被爆劈腿女編劇 周柏吟回應了

張嘉郡認愛！被爆劈腿女編劇 周柏吟回應了
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
緋聞男友被爆劈腿 張嘉郡認愛：誰沒有過去？

緋聞男友被爆劈腿 張嘉郡認愛：誰沒有過去？
前縣府化粧師陷桃色風暴 雲林縣長張麗善這麼說.....

前縣府化粧師陷桃色風暴 雲林縣長張麗善這麼說.....
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播