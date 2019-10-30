張嘉郡男友爆劈腿 W女痛哭公布錄音檔：說要戴套卻內射

雲林縣前新聞處長周柏吟遭爆桃色糾紛。（資料照，記者黃淑莉攝）

2019-10-30 20:54:16

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣政府前新聞處長周柏吟遭爆，與雲林縣長張麗善姪女前立委張嘉郡交往，還自稱單身，劈腿從事編劇的W女，W女今日稍早在臉書公開與周柏吟的24分鐘對話錄音檔，並哭訴周男為了政治目的才與張嘉郡交往，痛斥他「渣男，非常惡劣」。

根據W女在臉書PO出的錄音檔，W女對周謊稱單身的事情感到相當不滿，周在對話中不斷道歉乞求原諒，W女則怒斥「你一直跟我打著官腔，周柏吟你在怕什麼？」還提到「7月那時候你在北京不是住院？我問你喜不喜歡我，你說喜歡啊！然後還說你沒有女朋友，我們都有對話紀錄啊！你不要騙我啊！你就直接跟我說，你有女朋友就好了啊！我知道你很痛苦，可是你女朋友讓你很痛苦，不干我的事啊，我一直把你當朋友啊，我是喜歡你啊，但是如果你有女朋友，不要故意說那種來釣我的話，然後讓我對你心動」。

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「上床時你跟我說什麼？你現在真的沒有女友，我說你要戴保險套，你說好，結果你沒有，我說我會懷孕，你說你會負責，但你沒有，你從頭到尾都故意耍我，如果你真的不想騙我，你根本不會做這種事，讓我以為我們是正常彼此單身的人，周柏吟你第一次讓我覺得自己像白癡。」

周聽到後不斷道歉，還辯解真的沒有要釣妳的意思，W女聽到後直嗆「那幹嘛還跟我上床啊！我一直在掙扎我要原諒你，你真的是我人生第一次的汙點，我不會碰有對象的男人，就算是曖昧對象也一樣，更何況是有女朋友的人。」並質問「你幹嘛不承認你有女朋友，你女朋友讓你那麼羞恥，讓你不能承認嗎？」。

接著W女更氣憤表示「你現在只是被我知道，怕我去爆料破壞你跟張嘉郡的關係對不對？怕你以後沒有張家勢力，沒有辦法發展，你說張嘉郡對你伸出橄欖枝，所以你現在害怕我去揭穿你，才對我很誠懇道歉，如果我不知道是不是被你一輩子當白痴」。

接著兩人的對話都是周不斷道歉，W女沉痛地指責周的種種，最後W女心痛表示「我很後悔喜歡上你周柏吟，非常非常非常，早知道一直當朋友就好，早知道你告訴我你有女朋友就好了，我們的關係永遠都不會越界，我身體不舒服我不要講了」。

遭到周柏吟劈腿，並深受傷害的W女在臉書公開與周柏吟的24分鐘對話錄音檔。（圖擷自臉書）

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