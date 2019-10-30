張嘉郡認愛！被爆劈腿女編劇 周柏吟回應了

雲林縣前新聞處長周柏吟表示，他和張嘉郡彼此相信、諒解。（資料照，記者黃淑莉攝）

2019-10-30 11:48:36

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣政府前新聞處長周柏吟被爆料與國民黨立委參選人張嘉郡交往同時劈腿某電視編劇女子，在張嘉郡正式認愛之後，周柏吟也回應了，他表示，「我們全心信任彼此，相互坦誠」。

周柏吟表示，她和張嘉郡目前穩定的交往，被爆料這件事他已經和張嘉郡討論過，他過去有過朋友，但不是男女朋友，張嘉郡也了解，他和張嘉郡彼此相互體諒，至於私領域的事情他不願再多做回應，也謝謝大家的關心。

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