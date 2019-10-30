緋聞男友被爆劈腿 張嘉郡認愛：誰沒有過去？

周柏吟（左）去年和張嘉郡一起召開記者會。（資料照，記者廖淑玲攝）

2019-10-30 09:25:09

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣政府前新聞處長周柏吟被爆料與國民黨立委參選人張嘉郡交往中，周柏吟更劈腿一名電視編劇女子，被批「渣男」，張嘉郡今天坦承「的確與周柏吟交往中」，但她認為，誰沒有過去？不希望這件事在選舉前被利用成為選戰話題，她目前只想專心選舉。

張嘉郡說，去年張麗善參選雲林縣長時，和周柏吟認識，一直都是朋友關係，雙方有好的印象，但並非男女朋友的交往，她與周柏吟最近幾個月才真正交往，她早已得知周柏吟遭到爆料，但她能理解，因為誰都有過去，不是嗎？

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至於媒體爆料周柏吟想靠著和張嘉郡的交往在政途上「平步青雲」，張嘉郡認為是胡說，周柏吟為了幫助她參選立委還辭掉了雲林縣府新聞處長的工作。

周柏吟被從事電視編劇的女子爆料指出，她今年初就和周柏吟認識，雙方互有好感而且經常透過網路相互關心，今年8月時和周柏吟發生關係，那時周柏吟自稱沒有女朋友，她經由朋友告知才得知周柏吟早就和張嘉郡交往密切，根本欺騙她的感情。

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