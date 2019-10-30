佯買靈骨塔詐50名7旬翁逾億元 基檢追出竹聯幫組長組團行騙

基隆地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，以有逃亡之虞向法院聲押許姓主嫌，但法官裁定請回。（記者林嘉東翻攝許姓主嫌臉書）

2019-10-30 18:50:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕竹聯幫許姓組長為首的靈骨塔詐騙集團，夥同陳姓、吳姓等多人分飾買主等角色，誘騙50多名、年紀逾7旬長者出脫所持有的靈骨塔可以獲利翻倍，累計詐騙逾台幣1億元。基隆地檢署今天清晨依涉犯詐欺取財等罪嫌，有反覆實施之虞，向法院聲押許等3人，但法院下午3時許裁定請回。

檢警調查，年僅25歲的許姓竹聯幫組長，以人頭成立虛設公司作為掩護，疑從不肖殯葬業者取得手上持有靈骨塔的年長者資料後，再指揮小他1歲的陳姓與吳姓等多人，分飾靈骨塔買賣仲介、葬儀社老闆、買主等不同角色，佯稱將以高價向年長者購買持有多年的靈骨塔。

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許等人見被害人上鉤後，先高估被害人買的靈骨塔位價值，騙被害人須支付40%高額稅金，可幫忙被害人以託管或信託方式交易進而達到節稅，再騙被害人須另支付6%手續費用。

許等人詐得手續費後，再以業務遭到主管機關調查為由，故意拖延、甚至藉故提高手續費用及稅金，若發現被害人還有現金，再向被害人偽稱公司與知名建設公司合作，與被害人進一步洽談高價收購，直至掏光被害人積蓄，甚至騙被害人將名下不動產設定抵押貸款，把被害人騙到一無所有。

案經基隆地檢署主任檢察官陳彥章，昨天上午指揮基隆市警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位搜索許與等人住處30處地點，拘提許等15人到案，查扣700餘萬現金，勞力士名錶、LV名牌包，查扣許的保時捷休旅車Cayenne、Macan S 等大批詐騙交易資料等物證。

警方從交易資料查出，被騙長者大多為7旬老人，人數逾50人，合計被騙走逾台幣1億元；其中，年紀最長為80多歲老翁，甚至被騙光所有積蓄，含淚提告。

檢方漏夜偵訊至今天清晨4時許，依涉犯詐欺取財等罪嫌，有反覆實施之虞，向法院聲押許等3人，法院下午3時許裁定請回；檢警一早仍繼續拘捕另15名集團成員，馬不停蹄辦案中。

基隆地檢署偵破靈骨塔詐騙案查出，許顥瀚行騙後，以父親之名購買市價超過300多萬的保時捷休旅車Cayenne。（記者林嘉東攝）

檢警拘提許等15人到案，查扣700餘萬現金，勞力士名錶、LV名牌包。（記者林嘉東翻攝）

檢警拘提許等15人到案，查扣700餘萬現金，勞力士名錶、LV名牌包。（記者林嘉東翻攝）

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