靈骨塔買賣涉詐騙2億 8集團成員收押

2019-06-12 10:34

〔記者王定傳／新北報導〕以林姓男子為首的靈骨塔詐騙集團，涉嫌假扮買主等角色，誘騙7旬長者投資靈骨塔獲利翻倍，詐騙金額逾2億元，新北地檢署昨依涉犯詐欺取財罪，有反覆實施、逃亡之虞，向法院聲押禁見林姓主嫌等11名集團成員，新北地院今裁定羈押禁見林嫌在內的8名被告，另有2名被告獲交保、有1人的羈押聲請被駁回。

檢警調查，林嫌等人先從殯葬業者取得曾購買靈骨塔的客戶資料後，挑選長者下手，要成員分飾靈骨塔買賣仲介、葬儀社老闆、買主等不同角色，佯稱實際不存在的「板橋殯葬協會」，將以高價購買大量靈骨塔，轉售靈骨塔給協會將獲利數倍，但需搭配骨灰罈一起賣，透過成員購買價格相對低廉。

檢警調查，超過18名長者信以為真，投入畢生積蓄，直到去年10月，其中一名投資7千多萬元的中小企業退休董事長，發現集團成員屢屢以骨灰罈品質有問題等由，拖延交貨，另也沒有任何買家來收購靈骨塔，請子女查證才發現被騙。

新北地檢署前天指揮刑事警察局第七大隊、新北市刑事警察大隊、保安警察第二總隊、台北市刑事警察大隊及信義分局、鐵路警察局刑事警察大隊等單位，至涉案人員的新北市住處等14處搜索，查扣賓士汽車（C300AMG二輛、C200一輛）3輛、保時捷（MACAND）1輛、BMW（5GT）1輛、不動產2筆、教戰手則、交易資料、電磁紀錄等物證。

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