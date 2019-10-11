投資靈骨塔血本無歸！40多人被騙走上千萬

2019-10-11 09:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕四海幫綽號「阿樂」的王姓幫派分子，涉嫌以虛構的人頭公司，暗中經營假靈骨搭投資買賣，專門詐騙中老年人入殼，讓對方最終血本無歸；警方檢肅王嫌共10人到案，查出至少有40多人受害，詐騙金額至少千萬元以上。警方並特別查扣王嫌的名貴進口車，以方便未來被害人求償。

北市刑大偵五隊是接獲報案，指出綽號「阿樂」的黑幫分子，自竹聯幫轉投入四海幫旗下後，便糾眾以經營的人頭公司為掩護，實際吸收民眾投資靈骨塔位，或向原先已購買塔位亟欲脫手者，誆稱可以幫忙找尋買家為由，遂行詐騙。

隨後，王嫌等人再以買家需大量塔位作幌子，表示需要湊數、搭配「罐子」、「內膽」及節稅等話術，讓被害人以為將金錢交付給王嫌處理後，就能將原塔位售出取得現金。

不過，王嫌最後再以被以業務遭主管機關調查或違規等理由，藉故拖延，且不交付合約，致使被害人被層層剝削後損失慘重。

警方同時查出，王嫌成員曾在去年4月17日及11月10日，在台北市松山區及新北市三重區街道，以暴力、脅迫為手段，公然糾集，在街頭聚眾鬥毆滋事等犯罪情事。

偵五隊經長達逾年的蒐證調查，日昨會同內湖、信義、松山、士林、文山一分局共同執行拘提，逮獲王嫌等共10人到案，查扣教戰手冊、帳簿、手機及贓款97萬餘元、保時捷休旅車1輛、點鈔機等證物，成功瓦解詐欺犯罪集團，全案依違反組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌隨案移送台北地檢署偵辦。

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