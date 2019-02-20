賣靈骨塔賺兩倍？騙徒慫恿買一面牆 退休教師血本無歸

2019-02-20 15:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕靈骨塔詐欺再現江湖？台中市86歲廖姓退休教師，去年遇到一對男女，宣稱花12萬元買一個靈骨塔位，1年後可用36萬元轉售，淨賺達2倍之高，老翁先買兩個，這對男女又用各種理由，哄騙老翁繼續買，老翁掏光積蓄累計投入216萬，對方又說「買一面牆，5排45個」，還要再追加324萬元，老翁騎破舊機車籌錢，把保險解約、賣金子並向銀行借錢，外孫苦勸無效，請台中市議員謝志忠勸說，老翁才驚覺被騙，至今一毛錢都沒有回收，更遑論賺2倍高利。

謝志忠今天陪同廖姓老翁及其辜姓外孫召開記者會，提醒民眾注意上述「靈骨塔詐騙案2.0」，老翁及其外孫說，去年3月間，一對自稱是林課長、洪副理的男女，各駕駛賓士車與積架（捷豹）豪車拜訪老翁，宣稱靈骨塔位投資一本萬利，1個塔位12萬元，明年過年前後（約1年）轉售，可賣得36萬元，淨利高達2倍，老翁陸續買4個，對方又哄騙「再追加5個，湊成一排9個」，老翁買一排，這對男女又勸他再買第二排，老翁累計投資216萬元（18個），這對男女卻說，有人想要買一面牆（共5排，45個塔位）」，希望老翁再拿出324萬元，加上已投資的216萬元，共540萬元「買下一面牆」，保證能在2019年1月底賣出獲利。

不過，老翁已掏光積蓄，深信不疑的他，跑去銀行領款借錢，又把金子賣掉，還想抵押房地產借錢，銀行察覺怪異，報請警方攔阻無效，警方轉告外孫，外孫偷偷跟蹤老翁，發現他每天騎破舊機車到處籌錢，已籌了310萬元，竟向外孫商借不足的14萬元，外孫苦勸無效，去年底請謝志忠勸阻老翁，老翁才驚覺受騙，從去年3月至年底，老翁從未見過他投資的塔位，也沒拿到交款收據，僅有物業公司印製的塔位權利證明書。

今年1月10日，林男與洪女到老翁住處收款，外孫質疑兩人是詐欺，兩人否認並宣稱是投資，林女還反駁詐欺之說「太誇張」，中市警局豐原警分局將2人帶回偵訊，已依詐欺罪嫌函送法辦，之後，有一位自稱游處長的男人致電老翁，想帶老翁去台南看塔位，卻絕口不提賣塔位與獲利一事，老翁並未成行，投資的216萬元，至今一毛錢都沒賺到，可能本錢都拿不回來。

辜姓外孫感慨說，外婆生病長年臥床，阿公才會想投資賺錢，累積足夠存款共度餘生，尚未得知被騙之前，還曾開心告訴孫子，「過年了，要給孫子們大紅包」，卻因此被騙，謝志忠則說，老翁騎著破舊機車籌錢，對方卻駕駛賓士、積架豪車，詐欺集團常挑選獨居老人，希望民眾能警覺。

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