騙投資誘貸款 8旬翁挨詐3千萬

2019-08-26

女控銀行亂放款 變相助詐團

〔記者王冠仁、廖千瑩／台北報導〕82歲葉姓老翁被詐騙集團以投資靈骨塔為由，先後騙走3000多萬元，其中670萬元還是他以房產抵押向陽信銀行借款；葉的女兒日前到陽信銀行總部抗議，痛批銀行胡亂放款，變相幫助詐騙集團。

銀行︰老翁有擔保品才核貸

警方說，已根據事證傳喚相關人等到案，但他們都否認行騙，聲稱是投資理財，已將相關事證送交檢方釐清；陽信銀行發言人何坤堂昨則表示，葉翁投資靈骨塔跟銀行一點關係也沒有，他借款前就已經買了，且銀行已跟葉翁家屬協調，清楚說明此案貸款成數不高，且葉翁有行為能力，也有擔保品，銀行才借錢給他。

投資靈骨塔 踏入詐騙陷阱

葉女向本報投訴，父親是台鐵公務員，利用退休金與投資股票，多年來存了2000多萬元。父親曾在1990年因投資「鴻源機構」失利，賠了不少錢，沒想到6年前，有人以「鴻源」之名告訴父親，願賠他當年損失，但會以靈骨塔位方式賠償。

葉翁自此踏入詐騙陷阱，對方多次以塔位要管理費、選位費等向他要錢，還稱有管道能將塔位「買低賣高」，要葉買大量骨灰罈、牌位，甚至還「侵門踏戶」到家裡「談生意」。

由於葉過去四處投資，時常有親友上門，家人起先不以為意。直到去年中，葉女因房子火災險到期辦續保，保險員告訴她房子目前有逾670萬貸款，她才發現父親2017年8月，被詐騙集團帶去陽信銀行龍江分行辦借款。

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