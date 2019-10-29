賓士車撞機車駕駛竟逃逸 男大生無辜慘死

一輛賓士車今天凌晨撞上機車後車頭嚴重毀損，肇事的駕駛卻逃逸無蹤。（記者陳建志翻攝）

2019-10-29 07:57:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名20歲黃姓大學生，今天凌晨2點50分左右，騎車行經大里永隆路和東明路口時，遭一輛白色賓士車撞上，黃男噴飛傷勢嚴重，現場沒有呼吸心跳，送醫急救仍不治，沒想到肇事的駕駛竟棄車逃離現場，警方事後找到鄭姓車主，鄭男表示車子疑似被賴姓友人開走，是否因酒駕心虛才肇事逃逸？警方正全力尋找賴男下落釐清案情。

這起車禍發生在今天凌晨2點50分左右，目前就讀大三的黃姓男大生，騎車行駛在大里東明路往爽文路方向，卻在東明路和永隆路口，遭一輛白色賓士車撞上，黃姓騎士機車被撞後支離破碎，賓士車頭也嚴重毀損，黃男因傷勢嚴重，現場就沒呼吸心跳，送醫急救仍不治，沒想到撞死人的賓士車駕駛卻棄車逃離現場。

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霧峰分局警方依車籍資料查出車主是鄭姓男子，鄭男表示因喝酒休息，把鑰匙交給朋友，警方查出車子疑似是一名賴姓男子開走，目前正全力追查賴男下落，是否因酒駕肇事才逃逸？警方將進一步釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一輛賓士車今天凌晨撞上機車後車頭嚴重毀損，肇事的駕駛卻逃逸無蹤。（記者陳建志翻攝）

黃姓男大生遭撞後躺在路邊，熱心民眾協助救護人員將他搬上擔架送醫。（記者陳建志翻攝）

黃姓男大生的機車遭撞後，車子嚴重毀損。（記者陳建志翻攝）

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