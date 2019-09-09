母湯酒駕！弟弟翻車喪命 幾分鐘後哥哥開車尋人也墜溝死亡

2019-09-09 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國北達科他州發生酒駕意外，一名43歲的弟弟翻車死亡後，47歲哥哥在不知情的狀況下開車尋人，結果幾分鐘後也發生事故喪命。

據《美聯社》報導，當時這對兄弟先後開著全地形車前往農場，怎知弟弟凱爾（Kyle Foster）駕車掉進泥沼不幸殞命，哥哥傑瑞米（Jeremie Foster）到了農場沒看到人，就跟著弟弟的車輪印開始尋人。

孰料，傑瑞米半途車輛失控墜入溝渠，在送醫途中死亡。警方透露，兩兄弟當時都沒有戴安全帽，而且兩起事故都跟酒駕有關。

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