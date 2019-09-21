酒駕闖紅燈害死友人 駕駛竟辯：友人說「可以過了」

2019-09-21 11:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣陳姓男子酒後開車載友人黃姓男子，闖紅燈左轉，被同樣闖紅燈的劉姓男子所駕駛的槽車攔腰撞上，黃男傷重不治；陳男也因骨折送醫，被測得血液酒精濃度0.115％，已超過血液酒精濃度0.05％以上被送辦。但陳男於法庭竟辯闖紅燈是黃男授意「可以過了」，法官認為是推卸之詞，依酒駕致人於死，判4年半；另，槽車駕駛劉男則依業務過失致死，被判11個月。

判決書指出，陳男於去年7月17日上午10點到11點半許在公館鄉石墻村紅棗園內，喝了3杯啤酒後，未待體內酒精消退，中午12點許，就開車載黃男欲返回大湖鄉。

陳男駕駛小客車行至台72線東西向快速道路石圍牆匝道口時，未注意自身行車方向的管制號誌仍顯示為紅燈，即左轉欲進入台72線東向車道；不料，駕駛槽車西行的劉男也闖紅燈，攔腰撞上小客車。

這起車禍，造成坐在小客車副駕駛座的黃男頭部鈍傷合併顱內出血等傷害，於隔天凌晨4點8分許，因中樞神經衰竭不治死亡；陳男也有多處肋骨骨折併小量血胸，經急救後挽回一命。

不過，陳男經抽血測得他的血液酒精濃度0.115 ％，超過酒駕法規限制的血液酒精濃度0.005％；黃男的妻子對陳、劉2人提告。苗栗地檢署偵查後，將陳、劉2人分依酒駕致死、業務過失致死罪嫌起訴。

法院審理時，劉男坦承闖紅燈肇禍；陳男卻辯稱黃男沒有繫安全帶，且在事故路口時，黃男也跟他說「可以過了」，才導致車禍發生。

但法官調查，當時前往救援的消防人員，因救護緊急且事隔已有一段時間，已不能確定黃男是否有繫安全帶；且法官也認為，雖陳男辯稱黃男授意他穿越路口，但陳男是駕駛，本應依自身感官所得資訊，盡其必要之注意能力，切實遵守交通規則據以執行駕駛行為，卻推諉卸責於乘車人，核無調查之必要。

法官認為， 酒後不開車觀念已透過教育、宣導多年，政府也屢次修法提高酒駕刑責，但陳男反於飲用啤酒後，在血液中酒精濃度猶高達0.115％ ，且注意力、反應力、駕車控制力受酒精影響之下，仍貿然駕駛汽車上路，漠視自己及其他公眾生命、 身體、財產之安全，犯罪情節暨犯罪所生損害重大。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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