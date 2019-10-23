梧棲漁港兩店員工打架 佔廁所的傷人判賠3.5萬

2019-10-23 06:32

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市清水區梧棲漁港內餐廳「阿東的店」負責人「阿東」，2017年4月某日酒後坐在鄰居「海中寶」餐廳後方流動廁所前階梯，影響海中寶餐廳客人上廁所，經客人反應不敢上廁所，海中寶員工阿國出面請阿東離開，雙方拉扯毆打，阿東被判拘役40日，且請求200萬賠償，阿東表示那一場打架他傷得更重，請求抵銷，法官判處阿東須賠償3萬350元，阿東也受傷是否求償，與本案無關。

台中地院判判決書指出，「阿東的店」負責人阿東，前年4月某日晚上7點多應該是餐廳正忙碌的時候，他喝了酒，坐在隔壁海中寶餐廳後方流動廁所前階梯，驚嚇了多位海中寶的客人，客人反映廁所前有醉漢不讓他們上廁所！

阿國是海中寶服務人員，經客人反應後前往處理，請阿東離開遭拒，出手想拉他離去卻發生鬥毆事件，阿國控告阿東傷害罪，阿東被判處拘役40日，阿國又提起民事賠償要求200萬元，阿國說他前胸壁4處抓傷各11公分、10公分、12公分、14公分等傷害，醫藥費350元，加上大家是鄰居懼怕阿東繼續以惡言相向，鎮日心神不寧，身心受創，精神上承受極大痛苦，請求精神慰撫金199萬9650元損害，總計200萬元。

阿東辯稱他先遭到阿國腳踹、拉下階梯，當時重心不穩，為求穩住身體，伸手拉扯原告胸前衣服，不慎被他指甲劃傷，他的醫藥費僅300元，可見傷勢輕微，他自己則是右脛腓骨粉碎性骨折，至今還未完全康復，需再進行1次手術取出鋼釘，且他刑事案件經判處拘役40日，易科罰金4萬元，已經已經判很重了，爰請求准予免賠。

法官認為，被告的傷勢，是被告得否行使權利的問題，不妨礙原告對被告主張損害賠償請求權，刑事判決已對犯罪確認，且施以刑罰，被告所辯不可採。

但審酌雙方財力均不佳，精神慰撫金降為3萬元為適當，加上醫藥費，總計應賠阿國3萬350元整。

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