北車前大樓公廁反鎖 嚇！驚見男屍

2019-10-15 23:58

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今晚近10點接獲報案指稱，忠孝西路一棟大樓8樓公廁被反鎖。救護人員趕到現場破門，發現有個男子坐在廁所地板上「動也不動」，已氣絕多時、遺體僵硬。

據了解，大樓管理員今晚在巡視公廁時，發現8樓一間男廁由內反鎖，管理員擔心發生意外，通報消防人員與警方。警方事後查出，死者是20歲陳姓男子，他坐在廁所地板上，已死亡多時。

警方目前正在調閱監視器畫面，進一步釐清他是否單獨進出，同時聯繫他家人前來說明，以釐清死因。

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