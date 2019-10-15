北車前大樓公廁反鎖 嚇！驚見男屍

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今晚近10點接獲報案指稱，忠孝西路一棟大樓8樓公廁被反鎖。救護人員趕到現場破門，發現有個男子坐在廁所地板上「動也不動」，已氣絕多時、遺體僵硬。
據了解，大樓管理員今晚在巡視公廁時，發現8樓一間男廁由內反鎖，管理員擔心發生意外，通報消防人員與警方。警方事後查出，死者是20歲陳姓男子，他坐在廁所地板上，已死亡多時。
警方目前正在調閱監視器畫面，進一步釐清他是否單獨進出，同時聯繫他家人前來說明，以釐清死因。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今晚近10點接獲報案指稱，忠孝西路一棟大樓8樓公廁被反鎖。救護人員趕到現場破門，發現有個男子坐在廁所地板上「動也不動」，已氣絕多時、遺體僵硬。
據了解，大樓管理員今晚在巡視公廁時，發現8樓一間男廁由內反鎖，管理員擔心發生意外，通報消防人員與警方。警方事後查出，死者是20歲陳姓男子，他坐在廁所地板上，已死亡多時。
警方目前正在調閱監視器畫面，進一步釐清他是否單獨進出，同時聯繫他家人前來說明，以釐清死因。
熱門推播