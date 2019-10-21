夫偕小三路跑同宿還陪做產檢 醫師娘提告一勝一敗

2019-10-21 16:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕劉姓醫師被妻發現與周姓女子常相偕參加路跑，多次同住一房，還陪周女到婦產科做胎兒羊膜穿刺檢查，劉妻懷疑兩人外遇，怒而提告，民事部分，一審9月底已判2人需賠償元配45萬元；刑事部分兩人否認通姦，新北地檢署查無兩人性器接合之實，今予兩人不起訴。

劉妻指控，丈夫常參加各式馬拉松路跑活動，去年8月起，丈夫深夜才回家，甚至一週僅回家2、3天，她本不以為意，後來打掃時，竟發現周女寫給老公的情書，寫道：「喜歡急著跟我結婚的你、喜歡愛跟我洗澡的你、看不到你我會難受」等，她驚覺丈夫藉路跑活動約會。

劉妻查出，老公與周女除了牽手散步、購物，還曾遠赴日本參加路跑，今年大年初一，老公更為了與周女路跑，在除夕家族圍爐時，提早離席，遲至初二才回娘家；不僅如此，當天路跑時，老公還刻意牽著周女的手一起抵達終點，更在活動所提供的許願卡上寫著「每天都平平安安跟水某天天一起」等字句，周女的COSTCO賣場信用卡，也是以老公名義申辦的，老公甚至還陪周女一同去產檢。

劉男到案後辯稱，因路跑活動結識周女，這些都是周女的玩笑話，跨年他跟周女一起去日本路跑，雖同房但無發生性行為，周女有貧血跟頭暈問題，才會勾住他的手，會陪她去產檢，則是因為他對醫療比較清楚，否認外遇。

周女與劉男供詞一致，強調情書是她寫的，但兩人是哥們，內容都是玩笑話，COSTCO賣場信用卡是她要辦的，填寫資料時，發現職業是醫生辦卡會有優惠，才會以劉男的名字辦卡，另坦承當時懷孕，但因男友出差，才會請劉男陪她去，畢竟劉男是醫生，有問題可以請教他，強調孩子是男友的。

檢方認為，劉妻提供劉男與周女一同入出境資料、刷卡明細、住宿資料，僅能證明兩人有共同出境、消費購物，劉男、周女雖坦承同房，劉男也陪同周女去產檢，也僅能證明兩人關係曖昧、交情匪淺，加上周女未說出男友是誰？後又流產，檢體也已遭銷毀，難以進行親子DNA比對，因此今予兩人不起訴處分。

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