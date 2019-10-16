北市府公務員請教前同事考試方法... 教到爬上床

2019-10-16 14:45

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，台北市政府陳姓公務員準備技師考試時，向已婚的陳姓女前同事請教考試方法及應試技巧，結果2人「對上眼」發生婚外情，「請教」變成「爬上床」，陳女丈夫發現後氣炸，提訴求償210萬元，新北地院審理後則判決陳男賠償15萬元精神慰撫金。

檢警調查，陳男與人妻在2017年2月16日及24日，兩度前往摩鐵「啪啪」，陳夫發現氣炸提告，法院審理後依相姦罪判陳男4個月徒刑。陳夫並認為，對方所為已導致他的家庭生活圓滿產生破綻及裂痕，妻子還因此懷孕墮胎，求償200萬精神慰撫金及10萬元流產費。

對此，陳男辯稱為了準備考試，曾向陳女請教考試方法及應試技巧，過程中談及生活狀況，加上陳女告知其夫長年在外出差且外遇生子，早有意離婚，2人確實因相互勉勵關心而產生感情並發生性行為。

陳男還辯稱，陳女丈夫事後曾說過，若2人要在一起便予以成全，若不願意便勿糾纏，他有遵照約定答應不再聯繫，僅維持普通朋友關係，無任何踰矩行為；請法院考量他是初犯且已受教訓，內心深感煎熬、內疚，亦感到抱歉，常檢討反省，絕不再犯，面對巨額賠償金，實在無力負擔。

法官審理後認為，陳男所為破壞對方夫妻間的生活圓滿、安全及幸福，審酌兩造身分、地位、財產等狀況後判決賠償15萬精神慰撫金，至於人工流產因陳夫沒提任何事證證明，不予准許。

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