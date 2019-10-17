大老婆罵小三髒女人辯「事實陳述」 高院：非可合理化改判有罪

2019-10-17 13:01

〔記者楊國文／台北報導〕鄧姓女地政士發現丈夫與公務員張女偷情，跑到張女住處門口大罵她「髒女人」、「妳敗壞社會善良風氣」等話而被告，鄧女辯稱只是「事實陳述」，一審認為法律沒理由處罰說實話者，判她無罪；不過，高等法院認為鄧女公然辱罵張女，有主觀上侮辱之意，不得因張女涉婚外情，而使其犯行合理化、合法化，今改依公然侮辱罪判罰金5千元。還可上訴。

據了解，鄧女的丈夫因打羽球結識在政府機關任職的張女，再約她慢跑進而交往。2017年間，鄧女發現丈夫和張女LINE對話中有「我很想你、抱你」等曖昧訊息，才發現婚外情，氣憤向張女求償。

張女坦承曾跟對方爬山、泳渡日月潭、同宿，否認發生性行為，並辯稱認識時，鄧夫隱瞞已婚；新北地院以鄧女舉證不足，判她敗訴，上訴後，高等法院認為，張女明知鄧夫有配偶，仍交往、發生性關係，改判賠鄧女20萬。

不過去年4月18日晚間10時，鄧女因張女和丈夫婚外情一事仍氣憤難平，跑到張女住處前連珠砲式罵她「髒女人」、「妳這個公務員是這麼骯髒」、「妳敗壞社會善良風氣」等話，新北地院簡易庭依公然侮辱罪判鄧女罰金5千元。

鄧女不服上訴稱「在我的認知下，他們的行為是骯髒的、敗壞社會善良風俗的，我只是做事實陳述」。

新北地院二審認為，鄧女是不具公然侮辱實質惡意的陳述，縱使內容尖酸刻薄，令被批評者感到不快或影響名譽，仍屬憲法所保障言論自由範疇；鄧女是依個人感受及價值判斷，提出主觀且與事實有關的意見或評論，雖令張女心生不快而傷及主觀情感，但她所述屬實，並非毫無意義的謾罵，更無故意杜撰意圖貶損名譽，難認有實質惡意。而且，「名譽」構築在事實之上，陳述真實之事的言論，不至於侵害名譽，「法律沒理由處罰說實話者」，判鄧女無罪。

此案上訴高等法院，鄧女堅稱，張女和丈夫搞婚外情，並發生性關係，張女自己也承認此事，法院也判張女應賠償她，她只是做事實陳述，未涉公然侮辱罪。

不過，高院指出，雖然張女和鄧夫有婚外情屬實，但鄧女到張女住處前，在「共見共聞」情形下，以「髒女人」等謾罵、令人難堪字眼指稱張女，並非僅是事實陳述，已達公然侮辱罪犯行，也不是因源於婚外情而可獲得合理化、合法化，今改判鄧女罰金5千元。

公然侮辱罪原本是高院判決後即定讞的案件，由於此案為一審無罪、二審改判有罪，經大法官釋憲認為應給予一次上訴的救濟機會，立院後來修改刑訴法，三讀通過，修正為可上訴三審。

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