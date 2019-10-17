像吃榴槤會上癮！夫車震人妻對話超鹹濕 元配暴怒求償100萬

2019-10-17 19:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化李姓人夫與張姓人妻暗通款曲，短短4個月就駕車出遊7次，兩人有時就直接在車上車震，李男調情張女私密處像榴槤，聞上癮了，張女也誇李男生殖器像軍人鋼盔等語，鹹濕內容全被李妻錄下，並全部呈堂供證，但通姦罪仍未成立，再提民事求償100萬元，彰化地院認為侵害配偶權明確，2人應連帶賠償李妻50萬元。

判決書指出，李男與元配結婚30多年育有1子，李男退休後於前年結識育有3子的張女，兩人互生情愫，於2017年6月至10月就駕駛李妻所有的車輛出遊7次，李妻懷疑李男行縱鬼祟，於車上裝置錄音筆，結果錄下2人多次赴汽車旅館尋歡，及在車上車震，張女嬌喘、口交的聲音

錄音內容也多次錄到兩人講「愛愛」、「龜頭」、「插著穴穴」，及討論雙方生殖器外觀等內容，張女稱李男「龜頭比丈夫大、好像德國軍人的鋼盔」，李男也稱張女「聞妳這邊上癮了，像在吃榴槤一樣」等語，兩人鹹濕對話，讓李妻聽了怒不可遏，氣得對2人提告妨害婚姻與精神撫慰金100萬元。

張女辯稱，不知李男已婚，但有逾越一般社交應有分際，但絕無通姦、相姦行為，也認為求償過高，應以10萬元相當；李男則說，妻子竊錄4個月，侵害隱私權甚鉅，且證據違法取得，經彰化地檢署以無積極證據證明2人有通、相姦為由不起訴，且他與張女為好友，外出實為輕鬆平常，不能僅以擁抱、親吻就認為有破壞配偶權情形，認為已婚男女應有各自獨立社交的權利。

法官審理認為，被告2人均有配偶之人，竟罔顧倫理在4個月密集會面7次，且從車上錄音內容與訊息，李男與張女2人多次提及「愛愛」、「插著穴穴」且討論彼此生殖器形狀、氣味，可見2人確實曾發生性行為，即使原告提供錄音不具刑事訴訟證據能力，但民法中並無刑法證據排除法相關規定，認為2人確有違背善良風俗並侵害配偶關係，致使原告精神受有相當痛苦，判決被告2人須連帶賠償李妻50萬元。

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