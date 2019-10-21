捷運置物櫃變詐團「藏金閣」 轉手洗錢至中國

2019-10-21 15:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕32歲謝姓男子自3月起籌組代號「VISA」的假檢警電信詐欺集團，從境外機房詐騙台灣被害人，透過台籍車手提領後，經由地下匯兌將贓款洗至中國，刑事局警方循線逮獲32名車手及水房，初步清查至少有19名被害人，損失1500萬元，警方正循線追查其他共犯及幕後操盤主嫌。

特別的是，謝嫌等人怕隨身攜帶金融卡被警方查緝，刻意將被害人金融卡藏放在捷運站置物櫃，每天派不同車手前往提領，再把提領出來的錢放回置物櫃內，水房再派人去拿錢，刻意轉手贓款製造斷點。

警方調查，謝嫌等人利用年長者對涉嫌重大刑案之恐慌，佯裝檢警對被害人進行洗腦，先由車手收取存摺或金融卡，再持被害人金融卡至ATM提領一空，並透過蔡姓男子兼營兩岸地下匯兌的報關行，將詐騙款項洗至中國。

其中警方查獲面交車手，由捷運站置物櫃取出被害人金融卡，立即派員通知金融卡所有人遭到詐騙，但被害人卻堅稱未遭詐騙，不信真警說詞，直到請至派出所並動用兒女親情，被害人才相信「電話裡的檢察官是假的。」

刑事局偵七大隊與台北市萬華分局陸續緝獲謝嫌等30人，查扣犯罪聯絡用行動電話、偽造公文等證物，初步清查出有19名被害人及騙走1900萬元，另專案小組查緝過程中，及時攔阻5名被害人受騙，當場逮捕面交車手4名，攔阻金額約新台幣900萬元。

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