31台人赴韓詐欺取款被捕 刑事局逮7共犯

2019-06-14 18:01

〔記者邱俊福／台北報導〕「假檢警」詐欺集團鎖定韓國老人，利用韓國大都裝設密碼鎖的習慣，專誘騙告知大門密碼，以及提領現金放置在家中冰箱等電器定點內後，再派台籍車手出國遠赴韓國，以闖空門方式，拿取這些鉅款，去年至今我國有31名車手遭韓警逮捕，刑事局國際科根據相關情資，今天宣布陸續逮捕招募車手的廖姓、李姓男子，以及林等5名車手到案。

警方調查，該詐欺車手集團透過網路、LINE等社群，對外以赴韓國打工、旅遊，免費提供機票、住宿等名義，引誘網友加入，以觀光名義前往韓國，住宿約1到2禮拜，接受指示闖空門擔任取款車手。

得手後韓幣現金，不是在當地洗錢，就是攜返國內，招募人員與旗下車手則分得贓款的一成，作為傭金。

警方說，去年間，發生多起國人赴韓從事詐欺取款車手案，在韓遭逮捕人數已達31人，經國際科掌握相關國外事證及情資後，積極追查國內共犯及連結事證，今年4月鎖定國內負責招募車手集團幹部廖姓、李姓男子，將2嫌逮捕。

同時，警方於桃園國際機場成功攔截自韓返台的林姓車手，於其行李內當場查獲詐欺不法所得韓幣現金4500萬元（折合台幣約119萬元），另也循線逮捕另4名車手到案，並發現到案嫌犯至少與10名在韓被關押的車手有關聯。訊後依詐欺、組織犯罪等送辦。

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