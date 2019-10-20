新竹市消防局舉行第9屆市長盃義消競技比賽

2019-10-20 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］挑戰明年第11屆「全國義勇消防人員競技大賽」連9霸，新竹市消防局今天舉行第9屆市長盃義消競技比賽，也頒發服務年資滿10年以上的績優義消人員164人，鼓勵義消兄弟透過練習和競技訓練，明年成功挑戰九連霸。

新竹市消防局表示，2年一度的市長盃義消競技比賽由12個義消分隊組隊，競賽選手有200人、義消人員600人，競賽項目有基本繩結競賽、消防衣帽鞋及空氣呼吸器著裝競賽、負重救生競賽及小幫浦射水競賽等項目，且有婦女義消人員心手相連、薪火相傳的趣味競賽，主要是藉由比賽選拔優秀義消選手，備戰內政部明年每兩年舉行一次的全國義勇消防人員競技大賽。

而受表揚人員中服務年資最長的是義消副總隊長劉清潺，服務年滿45年，獲提報參選消防署鳳凰獎義消楷模。劉清潺說，多一分對災害的認識，就是少一分對生命財產的威脅。

消防局表示，新竹市已連續8屆奪得「全國義勇消防人員競技大賽」總冠軍，今年也會加緊訓練，期盼明年成功拿下9連霸殊榮。

義消總隊長鄭宏輝說，每屆市長盃義消競技比賽，是義消弟兄為下次全國義消競技大賽提早準備，他也讚賞新竹市義消弟兄精湛的訓練，未來他也會為警義消爭取退避權、調查權、義消入法等權利，讓義消得以獲保障。

消防局長李世恭表示，竹市這幾年已編列1.46億經費購置雲梯車、排煙車、消防警備車及各式搶救裝備器材，消防人力從262人擴增到306人，就是希望提升救災人力與能力，保護市民安全。

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