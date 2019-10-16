婦人搭公車摔死 基檢：乘客沒抓好拉環司機無過失

2019-10-16 15:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓客運司機被控紅燈起步時，未注意乘客是否站穩，害車上70多歲婦人摔倒致死。基隆地檢署勘驗車內行車紀錄器發現，婦人在公車起步後，自己沒有抓好拉環，重心不穩摔倒致死，司機並無過失，處分司機不起訴。

林姓客運司機駕駛去年11月間駕車由淡水開往金山途中，途經金山區中山路一處停等紅綠燈後，被控未注意車內乘客是否站穩，貿然起步，致許姓婦人重心不穩摔死車上，被警方依業務過失致死罪嫌送基隆地檢署偵辦。

林向承辦檢察官表示，他駕車至路口，遇到紅燈後停車，車上並無任何異狀，直到紅燈變綠燈起步沒多久，才聽到「扣」的一聲。

他馬上煞車回頭看，發現一名70多歲許婦倒在地板上，他趕緊把車停路旁報警將許送醫，經醫院救治，許婦仍因創傷性硬腦膜下出血不治。

林稱，當時公車才剛起步，並無減速、煞停等情況，是許因為要下車沒有站穩自己摔倒。

檢察官勘驗車上行車紀錄器發現，許婦聽到車上廣播「下一站金山區公所站」後起身，站在公車中間走道上，公車才剛起步行駛，許婦隨即往後仰，倒在中間走道上。

檢察官因此認定，許在公車停止時，聽到車內廣播「下一站金山區公所站」後急欲下車，由座位站起後，站在中間走道上，等待到站前，一時情急未抓牢車上拉環、或扶手，失去平衡跌倒，並非公車起步疾駛、突然減速、或煞停所致。

檢方認為，公車司機的駕駛行為，已可使一般人得以安全搭乘公車，應可認為已善盡注意義務，縱有乘客因為搭乘公車而傷亡，很難認為司機有任何過失。

本案，林姓司機在路口號誌轉換綠燈後，緩慢起步行駛，並未突然減速、煞停或危險駕駛，車內乘客也無其他乘客因林駕車起步行駛而跌倒，認定林並無過失，是許婦因未抓牢車上拉環自己摔倒致死，處分林不起訴。

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