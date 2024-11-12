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    府城大廟跨越車道高吊牌樓 下方人心驚驚！警：未申請可罰

    網路社群po圖文指台南東區關帝殿吊掛建醮牌樓橫跨中華東路二段，路過民眾擔心牌樓搖晃砸中下方人車。（圖擷取自網路社會事新聞影音）

    網路社群po圖文指台南東區關帝殿吊掛建醮牌樓橫跨中華東路二段，路過民眾擔心牌樓搖晃砸中下方人車。（圖擷取自網路社會事新聞影音）

    2024/11/12 12:04

    〔記者王俊忠／台南報導〕看得讓人心驚驚！

    網路社群「社會事新聞影音」PO出圖文指，11月9日下午1點許，台南東區知名廟宇關帝殿在東區中華東路2段的加油站旁馬路，委請吊車吊掛建醮牌樓，網友質疑吊車在東向車道吊掛牌樓橫跨西向車道，工人沒戴安全帽、交通管制也不確實，吊掛時下方有人、還有汽機車通行，牌樓搖搖晃晃都不怕砸中下方人車。警方說明，施工單位未申請路權，可依道交條例處罰。

    案發地轄區南市警一分局交通組查證表示，經查該案施工單位未向南市府交通局申請道路施工路權許可，依據《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第5款，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。如民眾在路上有發現明顯交通違規或危險情事，可立即向警方報案，警方可到現場查處並依法取締開罰。

    據了解，當天這牌樓施工豎立過程，並無人向南市警一分局反應有發生危險情事。警方並呼籲，民眾欲施工、臨時使用道路，應依規定向交通局申請許可，以保護其他用路人安全。

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