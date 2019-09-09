門未關就開車害老翁摔死 客運駕駛過失致死罪判刑

2019-09-09 19:45

〔記者楊國文／台北報導〕基隆客運余姓駕駛，被控3年前在李姓老翁上車後、車門未關關之際即起駛，且突然速急停閃避前方機車，導致尚未坐下坐穩的李翁重心不穩跌倒，頭部撞擊地板凸出物傷重不治，一審認定余男無過失判無罪，但高等法院認定余在李翁尚未走到座位即起駛，和他因余煞停而跌倒傷重結果，有業務過失責任，但比較新舊法規定，依過失致死罪改判余2月徒刑，得易科罰金6萬元；可上訴。

判決指出，余男有9年大客車駕駛經驗，且駕駛基隆客運該路線也有4年經驗，對於事發路況應該相當熟悉才對。

2016年5月4日上午10時，余男駕駛基隆客運在基隆市基路的「仁祥醫院」站讓李翁上車，當李翁上車、車門尚未關閉之際即起駛，且因前方有2輛公車停靠招呼站載客而擋住車道，他只好左駛切入中間車道，當他繞過前方2輛公車後，欲從中間車道向右切回外側車道時，剛好外側車道有機車突然減速、偏左，余見狀立即煞車減速，李翁因上車後未立即坐下坐穩，以致重心不穩跌倒，頭部撞擊公車地板上的突起物，受有外傷性腦出血等傷勢，送醫後第4天仍不治。余則留在現場，向趕到的警方坦承肇事。

應訊時，余否認有業務過失犯行，指稱不知道李翁上車後就一直未坐下，無法預防前方機車突然減速及往左偏移，他當時是「輕踩煞車」、減速，並按喇，並未「突踩煞車」，強調本案發生原因，是李翁上車後未就座，又未握緊把手，反而去調整冷氣出風口，導致他輕踩煞車時跌倒受傷致死，他沒有過失。

基隆地院審理認為判余並無「應注意」、「能注意」的違反注意義務情事，判他無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院認為，檢視車上監視器等物證，全案發生僅17秒，雖然李翁有足夠時間坐下，且上車後先調整空調，未抓穩扶杆把手，本身也有疏失，但余在李翁尚未走到座位時即起駛，根本未注意他是否站穩，也未提醒他站穩或坐穩，否則可避免此意外發生，余難辭其咎，依過失致死罪判刑。

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