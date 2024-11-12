涉嫌虐殺倉鼠 澎湖男子處拘役50日併科罰金20萬元

張姓男子飼養倉鼠，因被其咬一口慘被虐殺。（翻攝張姓男子臉書）

2024/11/12 12:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕居住在白沙赤崁的張姓男子，因飼養多時的倉鼠咬了他一口，竟情緒失控直接虐殺倉鼠致死，殘暴過程還用手機「全都錄」，並PO上網，引發網友公審，不少人紛紛留言指責，男子還沾沾自喜在網路「爆紅」。經澎湖地方法院簡易判決，處拘役50日，併科罰金20萬元，仍能上訴。

據了解，張姓男子日前在臉書社群張貼影片，指稱自己飼養多時的倉鼠「忘恩負義」咬了主人，因此決定出手懲罰叛徒，將倉鼠多次重摔牆角，最後鮮血直流慘死，整個過程都以手機錄下，並將影片上網，立即引發眾多網友撻伐，並有人截圖向警方及澎湖家畜疾病防治所通報，同時註記動保團體關注。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，張姓男子侄女購買倉鼠1隻轉送其飼養，卻僅因遭倉鼠咬了手指一口，基於盛怒之下，竟基於傷害動物及使動物遭受傷害之犯意，將前開倉鼠摔向牆壁，致前開倉鼠因受強烈撞擊而死亡，張慶志並將過程以手機錄影，並附加「謝謝大家分享我在分享謝謝內感恩，請關注俺，紅了紅了」等文字，而上傳到社群網站臉書內以其本名帳號發布，並將該影片設定為公開狀態，讓不特定大眾得以觀賞、瀏覽。

此案是民眾發覺後通知澎湖縣政府農漁局，隨即由家畜防治所獸醫蔡姓行政股長向澎湖縣政府警察局刑事警察大隊告發，案經澎湖縣政府農漁局告發及澎湖縣政府警察局移送偵辦。

虐殺倉鼠致死，張姓男子付出拘役50天、罰款20萬元代價。（翻攝張姓男子臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法