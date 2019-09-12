國三女學生被公車摔出車外輾斃 司機輕判5月、技師賠償獲緩刑

2019-09-12 17:35

〔記者楊國文／台北報導〕蘇姓國三女學生前年放學和妹妹搭基隆客運去補習，因司機陳建中以時速65公里疾駛過彎，且啟閉作動閥漏氣致氣壓式車門故障，強大離力心使蘇女摔出車外，頭部被該客運右後車輪重壓身亡，一審判陳建中業務過失致死罪5月，得易科罰金定讞，有保養疏失的技術士劉家誠9月徒刑。上訴後，因劉、基隆客運各賠償20、530萬元和家屬和解，高等法院改判劉6月徒刑，緩刑3年。

15歲的蘇女，2017年3月23日下午4時40分，和妹妹、同學搭基隆客運要到瑞芳補習，因車上人多，蘇女站在右中門第三階梯處，左手搭住車門內側連接啟閉作動閥的啟閉橫桿。

不料，下午5時12分時，司機陳建中行經瑞八公路7.5公里彎道時，以時速65公里疾駛過彎，因強大離心力使蘇女重心不穩而向後跌倒，先撞上未緊密關閉的車門，再摔出車外，被該客運右後輪輾過頭部、身體而身亡。檢方依業務過失致死罪起訴陳建中、劉家誠。

基隆地院審理認為，案發地速限為50公里，但陳建中以時速65公里疾駛過彎，劉家誠案發前一年多受雇基隆客運擔任技術士，負責公車二級保養工作，而肇事客運已行駛9萬5245公里，他卻未做過二級保養，也未發現車門氣壓不足，而使車門無法完全關閉密合，足以認定客運車輛的機械有瑕疵故障，兩人過失均和蘇女的死亡有因果關係，均以業務過失致死罪判劉5月徒刑，可易科罰金15萬元，劉9月徒刑，陳未上訴已定讞。

高院審理時，劉和基隆客運各賠償20萬元、530萬元，和死者家屬達成和解，家屬也表示原諒劉，替劉求情，同意判他緩刑及可易科罰金機會。

高院認為，劉保養經驗不足、本案機械瑕疵輕微，其業務尚非明顯的重大疏失，加上劉之前無前科，家屬也替他求情，改判6月徒刑、得易科罰金，緩刑3年。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法