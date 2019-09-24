搭公車未拉手把跌倒竟告司機 檢察官不起訴

2019-09-24 14:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名涂姓婦人去年9月26日上午搭乘公車前往和平島，行經正濱路76號，公車起步時卻不慎跌倒在地，導致左骨盆骨折受傷，憤而對徐姓公車司機提告。司機則表示，當時聽到婦人跌倒之後，有立刻停車查看，詢問得知婦人當時正在綁東西，沒握緊扶手才會跌倒受傷。基隆地檢署近日偵結，認為司機已盡到告知義務，予以不起訴處分。

涂姓婦人向檢警表示，公車司機起步時應注意乘客安全，沒想到徐姓司機疏於注意貿然起步，才會造成意外發生，要告他業務過失傷害。

徐姓司機則向檢察官宣稱，當時是在正濱路口載到涂婦，之後依正常程序開車，開到和平橋頭時讓乘客下車，等乘客下車後關起車門再起駛，沒想到卻聽見涂婦跌倒的聲音；當時詢問她為何會跌倒，她則說是自己正在綁東西，沒握扶手材會跌倒。

檢察官調查，公車上均貼有行進中請緊握扶手的警語，公車處已善盡告知責任，乘客需配合自行抓牢車內提供的抓握設備，且公車司機僅能於上、下車及停車之際注意乘客是否已坐妥站穩，行進中僅能在有餘力時，適時提醒，縱有乘客因搭乘其駕駛的公車而傷亡，亦難認定有何過失行為。而涂婦於車輛行進時忙著綁紙，未能抓握扶手造成意外，並非徐姓駕駛可預見，因此認定駕駛應無過失，予以不起訴處分。

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