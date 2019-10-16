黑道喬債 「文哥」出聲、小弟「豹子」出面押人索款被逮判刑

2019-10-16 11:02

〔記者楊政郡／台中報導〕綽號「水雞」的林政銘，與趙男有債務糾紛，懷疑趙暗中找人打他，水雞向「文哥」求助，並邀中部新興角頭綽號「豹子」的涂皓鈞出面，強押趙男後，以視訊方式讓文哥對趙男對話「你做事情方式太霸道，這樣處理的方式不對」等語，要求300萬和解金，事後取得100萬現金，林拿到50萬，涂分得6萬元，台中地院依妨害自由判林6月徒刑，涂5月徒刑。其餘另案偵辦。

台中地院判決書指出，兩年前2017年林政銘藉口商議債務，邀趙男見面，得知趙男所駕駛車輛後，指示小弟駕駛大七在旱溪某路旁半路攔截，強押趙男上大七，押往太平區一江橋附近某納骨塔。

然後以行動電話視訊，由「文哥」透過視訊對趙男說「你做事情方式太霸道，這樣處理的方式不對」等語，趙回答「兄仔，現在被你押在這，我怎麼說都不對」等語，「文哥」要求趙提出300萬元和解金，協商後降為200萬元，一旁小弟認為趙男與「文哥」對話過程不禮貌，持鋁棒毆打趙男身體，涂還出面阻擋。

事後持續強押趙男在太平區的山區繞行，後來趙向友人籌得100萬現金，才得以脫身，涂將100萬現金交給林政銘，林當場將其中50萬元交與涂皓鈞，涂皓鈞再分給手下多人，自己得款6萬元。

中部詐欺集團已經都落入幫派把持，「豹子」涂皓鈞掌控中部最大「詐欺車手團」，與其他黑道間產生許多糾紛，押人索錢事件頻傳，刑事局中部打擊犯罪中心發現涂嫌狡詐無比，不時更換座車、落腳處，甚至連伴遊女友都一直在換，兩年前在恆春某民宿，等候涂嫌下山吃麵，將他逮捕到案。

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