台南掃黑！官田「陸橋幫」恐嚇打人砸釣蝦場 幫眾10人落網

2019-10-09 17:49

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田「陸橋幫」屢屢在曾文區涉嫌滋事傷人，地方頭痛，今天下午被台南地檢署指揮麻豆分局發動掃黑，逮捕25歲羅姓男子為首的「陸橋幫」幫眾10人，依組織犯罪條例、傷害、恐嚇、妨害自由及聚眾滋事等罪嫌送辦，檢方將對羅嫌向台南地院聲請羈押。

羅男（住官田區）和幫眾平日橫行台南麻豆、官田及六甲等地，涉嫌犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及妨害自由等犯行，今年8月初，因其黨羽與人發生糾紛，竟率眾衝入六甲區一家釣蝦場包廂毆打被害人，造成多名被害人腦震盪及頭部撕裂傷，更以滅火器到處噴灑及砸毀店家。

麻豆一家釣蝦場也被「陸橋幫」幫眾搗亂，用滅火器噴灑釣蝦池池水，害商家無法做生意。

另今年9月間，僅因駕車進入官田區的農村行車速度過快，遭當地民眾勸阻，心生不悅，羅男竟涉嫌率眾手持西瓜刀及開山刀衝入民宅恐嚇民眾，行徑十分猖狂，嚴重影響地區治安。

麻豆警方組成專案小組蒐證數月後，今天會同台南市刑大及保大霹靂小組等警力強勢掃黑，逮捕羅男及幫眾共10人到案，查扣鋁棒、鋁棍、木刀、西瓜刀、沖天炮、本票、借據、現金4萬4500元及行動電話等證物，徹底消滅幫派囂張氣焰。

麻豆分局分局長楊慶裕表示，青少年在同儕效應下，極易被誘加入幫派，一時失足，恐抱憾終生，為保護青少年及維護社會治安，警方將全力掃黑，保障民眾生活免於恐懼。

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