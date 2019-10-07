抓到了！彰警選前檢肅黑幫39人

2019-10-07 12:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕抓到了！距離明年大選剩不到100天，選前淨化治安計畫全國總動員，彰化縣警察局配合內政部警政署執行為期10天的「全國同步掃黑行動」專案，針對全縣105處幫派成員聚集圍事或經常出入場所實施臨檢、搜索，共計檢肅治平對象6人及手下成員33名，共逮捕39名嫌犯，包括1名涉嫌向前立委勒索200萬元的通緝犯歸案。

掃黑行動從9月25日起至10月4日止，彰化警方不僅逮人，更查扣大批贓證物，包括非法槍械2枝、各級毒品16.3公克等贓證物，以及犯罪不法所得13萬5200元，成果豐碩。

檢肅黑道幫派由刑事警察大隊和各分局執行，其中，偵3隊偵破治平案件，受害者是前立委，警方逮捕1名首腦和3名共犯，首腦自今年2月份起涉嫌操縱、指揮手下，透過恐嚇信件、簡訊及臉書方式，恐嚇被害人。

芳苑分局破獲1名首腦和3名共犯，首腦涉嫌教唆、指揮旗下成員以持槍恐嚇、毀損等暴力方式意圖恐嚇取財。鹿港分局破獲1名首腦和4名共犯，查扣不法所得11萬9700元，首腦靠暴力討債維生，因被害人無力償還借款，遂以恐嚇、傷害、妨害自由等方脅迫他人。

和美分局逮捕1名首腦和9名共犯，首腦誆稱被人詐賭為由，脅迫被害者交出身上財物，並強押簽立本票、汽車讓渡書等。

北斗分局逮獲1名首腦和4名成員，首腦因懷疑遭被害人出賣，長期以恐嚇、傷害、妨害自由等方式欺壓被害人。員林分局逮捕1名首腦和7名共犯，首腦涉嫌操縱、指揮手下以暴力或持槍恐嚇或取不法利得，遭員林分局偵查隊逮捕到案，並查獲不法所得贓款1萬5500元、棒球棍2支、柴刀1支、瓦斯動力槍1支等物。

縣長王惠美今出席警察局舉行的記者會，頒發獎勵金給偵破案件有功人員，王惠美更感謝彰化縣警察之友會理事長黃信雄，長期支持警察維護治安。

察局長方仰寧強調，檢肅黑道幫派、依法處置街頭鬥毆案件絕不手軟，即使專案執行掃蕩工作已經結束，但選舉近了，為了防止幫派組織暴力介入選舉，蒐證掃蕩工作持續進行。

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