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    失眠懷疑遭金紙鋪老闆「作法」 71歲嬤登門理論持利剪狠刺

    桃園市7旬陳姓婦人有睡眠障礙，懷疑金紙鋪老闆「作法」，登門理論持利剪猛刺劉姓老闆險釀命（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市7旬陳姓婦人有睡眠障礙，懷疑金紙鋪老闆「作法」，登門理論持利剪猛刺劉姓老闆險釀命（記者余瑞仁翻攝）

    2024/11/06 16:59

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區71歲陳姓婦人長期睡不好，生活作息大亂，精神狀況不佳，她懷疑是劉姓友人對她「作法」，6月20日到劉男經營的金紙鋪理論，突然拿起店內利剪刺穿劉男背部，行凶後到附近派出所自首，劉男則被送醫急救。桃園地檢署今天依殺人未遂罪嫌將陳婦提起公訴。

    檢警調查，陳姓婦人飽受失眠之苦，懷疑是經營金紙鋪的劉男對她「作法」，今年6月20日上午11點多，她怒氣沖沖到離家200公尺的劉男店鋪理論，雙方爆發爭吵，陳婦趁劉男轉身整理貨品時，拿起店內剪刀，朝劉男背部猛刺數刀，造成劉男左側胸壁穿刺傷併第7肋骨骨折、氣胸及皮下氣腫等傷害。陳婦行凶後就近到派出所自首；劉男大聲呼救，送醫急救保住性命。

    檢警查出，陳婦與丈夫同住，不曾因睡眠障礙等病症就醫，也沒有精神疾病史，陳婦丈夫向警方指稱，妻子有時候會不知道自己做了什麼事，或當下為什麼要做出奇怪的行為，案經警方訊後將她送辦。桃園地檢署今天偵結依殺人未遂罪嫌將陳婦起訴。

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